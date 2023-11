Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte RTL zwölf neue Episoden aus. Die Einschaltquoten waren sehr gut.

Die Fernsehsendung «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» gehört fest zum Reality-Inventar von RTL und bildet mit dem Dschungelcamp ein erfolgreiches Duo im Herbst und Winter. Anfangs lief das Format noch im Sommer, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Produktion vom warmen Portugal nach Nordrhein-Westfalen verlegt. Doch die neue Location schreckt die Fernsehzuschauer nicht ab. 1,84 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Auftaktshow am Dienstag, den 19. September, die 0,75 Millionen Umworbene holte und auf sagenhafte 17,2 Prozent Marktanteil kam.Eine Woche später sah das Duell dann schon schwieriger aus: Die Reichweite blieb mit 1,86 Millionen Zuschauern hoch und auch über 0,69 Millionen Umworbene kann man sich nicht beschweren, doch der Marktanteil blieb mit 11,7 Prozent auf der Strecke. Das Gegenprogramm war an diesem Tag einfach zu stark. In Folge drei ging es Claudia Obert und ihrem Max an den Kragen, das lockte 1,98 Millionen Zuschauer an, bei den Werberelevanten stieg das Interesse auf 0,82 Millionen. Der Zielgruppen-Wert belief sich auf starke 14,8 Prozent. Schließlich kam der Auszug in der vierten Show auf 1,88 Millionen, wovon 0,78 Millionen zu den Umworbenen gehörten. 15,2 Prozent Marktanteil waren die Folge.Durch ein Exit-Duell wurden die Schauspieler Eric und seine Frau Edith Stehfest rausgeworfen, das sahen 1,83 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen 0,67 Millionen für 12,2 Prozent. Schließlich zog in derselben Folge auch Gigi und seine Freundin Dana Feist ein. Das führte zum Streit, weshalb neben den Neuankömmlingen auch Walentina Doronia und ihr Partner Can Kaplan aus der Sendung flogen. Das geschah in der sechsten Folge, die 1,83 Millionen Zuschauer hatte und auf 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährige kam. Der Marktanteil belief sich auf 13,0 Prozent.An Halloween sank die Reichweite auf 1,69 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fiel das Interesse auf 11,7 Prozent. Am 1. November wuchs das Interesse auf 1,89 Millionen Zuschauer, auch der Wert in der Zielgruppe stieg auf tolle 0,86 Millionen. Der Marktanteil belieb mit 12,6 Prozent eher unbeeindruckt. Die vorletzte Doppelfolge erreichte am 7./8. November 1,74 und 1,69 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 12,3 und 10,9 Prozent ein. Man merkt es: Die Luft war aus dem «Sommerhaus» heraus. Das Finale, das am 14. November versendet wurde, enttäuschte mit nur 1,55 Millionen Zuschauern und die Sendung erreichte 0,60 Millionen Jüngere und 10,2 Prozent Marktanteil. Einen Tag später kam es zur emotionalen Wiedersehensshow, die mit 2,06 Millionen Zuschauern super funktionierte. Bei den Umworbenen wurden 0,94 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde auf 16,0 Prozent beziffert.