3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche wirft Quotenmeter einen Blick auf die kirchlichen Sendungen von Das Erste, dem ZDF und Sat.1.

Nach «Harter Brocken» brachen im Ersten die Quoten ein. Mit «Die Diplomatin» und den «Tagesthemen» konnte man nicht überzeugen. Der sechsminütige Vortrag von Benedikt Walter aus Trier zum Thema Beten erreichte um 23.36 Uhr dann sogar nur noch 1,12 Millionen Menschen, das waren siebeneinhalb Prozent der Zuschauer. Unter den jungen Menschen waren lediglich 0,12 Millionen, das sorgte für niedrige 3,4 Prozent.Der Fernsehsender Sat.1 strahlt jeden Sonntag gegen 08.40 Uhr eine Talkshow aus, in der Pater Max Cappabianca mit unterschiedlichen Persönlichkeiten spricht. Am siebten Tag der Woche lief das Gespräch mit der Schauspielerin Luisa Wöllisch, die mit dem Down-Syndrom geboren ist. Doch nur 0,15 Millionen Menschen schalteten die Sendung ein, die nur 2,8 Prozent Marktanteil holte. Die Produktion kam besonders bei den 14- bis 49-Jährigen schlecht weg: Nur 10.000 Menschen schalteten ein, sodass man auf enttäuschende 0,8 Prozent Marktanteil kam.Das ZDF sendete seinen Gottesdienst am Sonntag um 09.30 Uhr nicht aus Deutschland, sondern aus der Kirche der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Durch die Sendung führte Erzbischof Franz Lackner. 0,85 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag mit 11,1 Prozent in einem annehmbaren Bereich. Dem Chor der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Salzburg lauschten aber nur 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil mit 0,8 Prozent sehr ernüchternd ausfiel.