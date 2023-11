11,1 Millionen Zuschauer für «The Crown»

International

Über 20 Millionen Konten haben in der vergangenen Woche den David-Fincher-Film «The Killer» verfolgt.

Die Fans freuten sich über die Rückkehr von. Teil 1 der sechsten und letzten Staffel der Dramaserie führte die englische TV-Liste mit 11,1 Millionen Zuschauern an und erreichte die Top 10 in 85 Ländern. Die letzten Episoden werden am 14. Dezember ausgestrahlt. Das neue Stand-up-Speciallachte sich in seiner ersten Woche mit 7,4 Millionen Zuschauern auf den zweiten Platz. Die fesselnde limitierte Seriefolgte mit 5,7 Millionen Aufrufen und erreichte die Top 10 in 93 Ländern. Ungeschriebene Sendungen vervollständigten die Liste mit der tiefgründigen Doku-Serieauf dem fünften Platz (3,2 Millionen Aufrufe), Staffel 7 vonauf dem sechsten Platz (2,4 Millionen Aufrufe) und der limitierten Doku-Serie, die das englische Pop-Phänomen begleitet, auf dem siebten Platz (2,2 Millionen Aufrufe).David Finchers von der Kritik hochgelobter Thrillersetzte sich mit 22,3 Millionen Views zum zweiten Mal in Folge gegen die Konkurrenz durch und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Die Fans läuteten die Weihnachtszeit mitein, dem neuen Weihnachtsfilm mit Brandy und Heather Graham in den Hauptrollen, der auf Platz 2 debütierte (16,3 Millionen Views). Wieder in der Liste vertreten sind der romantische Thriller(UK) auf dem vierten Platz (5,1 Millionen Aufrufe),an achter Stelle (2,7 Millionen Aufrufe) undmit Emily Blunt und Chris Evans in den Hauptrollen an neunter Stelle (2,6 Millionen Aufrufe).Auf der nicht-englischen TV-Liste landete das Action-Drama(Brasilien) mit 6,5 Millionen Zuschauern auf dem ersten Platz. Der neue Thriller(Italien) folgte auf dem zweiten Platz (2,6 Millionen Aufrufe), während Staffel 3 von(Türkei) den vierten Platz belegte (2 Millionen Aufrufe). Teil 3 des Raubdramasverbrachte seine siebte Woche auf der Liste auf dem neunten Platz (1,5 Millionen Aufrufe).