Amazon bestellt «Motorheads»

US-Fernsehen

Die neue MGM-Serie ist unter anderem mit Ryan Phillippe besetzt.

Prime Video hat heute bekannt gegeben, dass das Coming-of-Age-Ensemble-Dramavon Autor/Showrunner John A. Norris («All American») und Executive Producer Jason Seagraves («Hacksaw Ridge») in Serie gehen wird. Zu den Darstellern gehören Ryan Phillippe («Shooter»), Nathalie Kelley («The Baker and the Beauty»), Michael Cimino («Never Have I Ever») und Melissa Collazo («One Of Us Is Lying») als feste Serienmitglieder.«Motorheads» handelt von der ersten Liebe, dem ersten Herzschmerz und dem Umdrehen des Schlüssels für das allererste Auto. «Motorheads» spielt in einer einst florierenden Stadt, die jetzt nach einem Hoffnungsschimmer sucht, und ist die adrenalingeladene Geschichte einer Gruppe von Außenseitern, die über ihre gemeinsame Liebe zu Autos eine unwahrscheinliche Freundschaft schließen. Und während sich einige Charaktere mit der Hierarchie und den Regeln der High School auseinandersetzen, rasen andere mit einer dunklen Vergangenheit um die Wette."Motorheads ist eine fesselnde Geschichte, die sich um eine Reihe von "ersten Malen" dreht, die das junge Erwachsensein begleiten. Wir haben eine unglaubliche Gruppe von Schauspielern, die Johns Charaktere zum Leben erwecken, und wir freuen uns, diese wehmütige, nostalgische Reise mit unseren globalen Prime Video-Kunden zu teilen", sagte Lauren Anderson, Leiterin der AVOD-Originale, ungeschriebenen und gezielten Programme bei Amazon MGM Studios."Von Anfang an hat Amazon die Vision der Serie sehr unterstützt. Und die Besetzung und die Crew, die wir zusammengestellt haben, übersteigt meine kühnsten Träume", sagte der ausführende Produzent John A. Norris.