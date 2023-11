8,20 Millionen Menschen sehen Deutschlands Schande in Wien

Quotenmeter.FM

Das Team von Julian Nagelsmann musste in Wien gegen die österreichische Nationalmannschaft antreten. ProSieben Maxx erreichte über eine halbe Million Zuschauer.

Mit einer neuen Folge vonstartete das ZDF in seine eigene Primetime. Um 19.40 Uhr verfolgten 4,21 Millionen Menschen die Geschichte „Aufgeblasen“, in der Lukas leblos im Stadtturm von Rosenheim aufgefunden wird. Die Ermittler Anton Stadtler und Sven Hansen, verkörpert von Dieter Fischer und Igor Jeftic ermittelten. 16,3 Prozent der Zuschauer waren dabei. Das Drehbuch von Heike Eva Schmidt erreichte 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Regiearbeit sicherte von Heike Eva Schmidt sicherte sich nur 6,2 Prozent.Zum Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland (2:0) schalteten am Dienstagabend 8,20 Millionen Menschen. Die Übertragung aus Wien verbuchte einen Marktanteil von 31,2 Prozent. Unter den jungen Menschen befanden sich 2,07 Millionen Zuschauer, die für 34,1 Prozent Marktanteil standen. Das kurzefuhr 6,45 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteile lag bei 23,0 Prozent bei allen sowie 28,1 Prozent bei den jungen Menschen.Unzählige Male hat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren schon gegen Österreich gespielt. Am 2. Juni 2018 sahen 9,19 Millionen Menschen die 1:2-Pleite in Klagenfurt, 10,49 Millionen Menschen verfolgten am 6. September 2013 die Partie in der Allianz Arena. 11,67 Millionen Menschen sahen den 2:1-Sieg der deutschen Mannschaft in Wien, der am 11. September 2011 gefeiert wurde.Die Zusammenfassung Ukraine – Italien hatte ab 22.55 Uhr 5,18 Millionen Zuschauer, die Partie Griechenland – Frankreich fasste 4,72 Millionen. Kroatien – Armenien war für 4,33 Millionen Menschen interessant, das Spiel Wales gegen die Türkei sackte auf 4,07 Millionen ab. Gibraltar gegen die Niederlande stürzte auf 3,05 Millionen, Rumänien – Schweiz sahen 2,92 Millionen. Andorra – Israel kam noch auf 2,86 Millionen, Kosovo gegen Belarus begeisterte 2,83 Millionen.Mit diesem Vorlauf erreichte1,65 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 19,2 Prozent ein. Bei den jungen Menschen sahen 0,33 Millionen Menschen, die sich Vizekanzler Robert Habeck, SPD-Politiker Stephan Weil, Ökonomin Veronika Grimm und Journalistin Helene Bubrowski zu den Thema Haushalt äußerten. Der Marktanteil lag bei 18,2 Prozent bei den jungen Leuten.ProSieben Maxx strahlte am Vorabend die Partie zwischen der U21-Mannschaft Deutschland – Polen aus. Die Übertragung aus Essen, die von Antonio Di Salvo geleitet wurde, endete mit einem 3:1-Sieg. Die erste Halbzeit verbuchte um 18.00 Uhr 0,42 Millionen Zuschauer und 2,3 sowie 3,8 Prozent in der Zielgruppe. Die finalen 45 Minuten erzielten 0,53 Millionen Zuschauer und 2,3 Prozent. Mit 0,14 Millionen Umworbenen fuhr man dreieinhalb Prozent Marktanteil ein.