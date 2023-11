«Der Bergdoktor» startet in Staffel 17

TV-News

Bis zu sechseinhalb Millionen Zuschauer verfolgten Anfang des Jahres die neuen Geschichten.

Anfang des Jahres strahlte das ZDF die neuen Geschichten vonaus. Mit sechseinhalb Millionen Zuschauern ist die Zukunft des Formats gesichert, das am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 20.15 Uhr in die 17. Staffel startet. Insgesamt acht neue Folgen hat die Koproduktion von ZDF und ORF zu bieten.Die erste stammt aus der Feder von Philipp Roth, „Der Blick nach vorn“ hat Nikolai Müllerschön geschrieben. Sein neuester Fall ist der Patient Anton Grainer, der seine Haushaltshilfe gekündigt hat. Auf Drängen von Martin soll sich nun seine Tochter Emmi um ihn kümmern. Inzwischen ist Lisbeth Gruber nach ihrem Zusammenbruch wieder auf die Normalstation verlegt worden. Sie will jedoch nicht, dass Martin in weitere Untersuchungen einbezogen wird. Damit muss sich Martin zunächst abfinden.In den Hauptrollen sind Hans Sigl, Heiko Ruprecht und Monika Baumgartner zu sehen. Außerdem sind Mark Keller, Ronja Forcher, Natalia O’Hara, Rebecca Immanuel, Annika Ernst und Dominic Raacke zu sehen. Außerdem sind Barbara Lanz, Wolfram Berger, Frédéric Brossier, Ylvi Unertl und Peter Kremer in dieser Folge zu sehen.