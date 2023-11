Französisches «1% Quiz» bietet Fußball die Stirn

International

Am Samstagabend trat die Show gegen ein Qualifikationsspiel der französischen Mannschaft an.

Im September 2022 importierte der öffentlich-rechtliche Fernsehsender France 2 die BBC-Entwicklung «The 1% Club», die beim britischen Fernsehsender ITV beheimatet ist und hierzulande in Sat.1 am heutigen Donnerstagabend in ihre zweite Staffel startet. Die in Frankreich von Cyril Féraud moderierte Sendung startete im vergangenen Jahr mit 2,65 Millionen Fernsehzuschauern und fuhr einen Marktanteil von 14,9 Prozent ein. Die Premiere vonholte bei den Werberelevanten 19,5 Prozent. Der Sender strahlte nur zwei Folgen aus, die zweite Ausgabe kam am 1. Oktober auf 2,76 Millionen und 15,8 Prozent. Die letzten zwei Ausgaben, die bislang im November 2023 gesendet wurden, schafften am Samstagabend sogar den Sprung über die Drei-Millionen-Marke: 3,53 und 3,56 Millionen schalteten die Fernsehstation ein.Der Privatsender TF1 strahlte am Samstagabend daszwischen Frankreich und Gibraltar aus, das die französische Mannschaft historisch hoch mit 14:0 gewann. Das einseitige Match verfolgten 5,69 Millionen Franzosen, die dem Sender einen starken Marktanteil von 28,5 Prozent verschafften. Bei den Werberelevanten wurden 34,0 Prozent Marktanteil gemessen.Weil TF1 das Fußball-Spiel im Programm hatte, musste die französische Musical-Reality-TV-Showverschieben. Das Format befindet sich bereits in der elften Staffel und der Mix aus «Deutschland sucht den Superstar» und «Big Brother» kommt bei den Zuschauern gut an. Den Gewinnern winken nicht nur 100.000 Euro als Preisgeld, sondern auch ein Plattenvertrag mit Sony Music. Die Auftaktsendung, in der unter anderem David Guetta zu Gast war, sahen vor vier Wochen 3,76 Millionen Zuschauer.Die jüngste Ausgabe war am Freitagabend zu sehen: Der erste Teil, der zwischen 21.15 und 22.37 Uhr gesendet wurde, unterhielt 3,06 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 15,8 Prozent. Bei den unter 50-Jährigen wurden 26,2 Prozent Marktanteil ermittelt. Schließlich kam der zweite Teil, in dem James Blunt, Patrick Bruel, Soolking, Mentissa und Isabelle Adjani vorbei schauten, auf 2,72 Millionen und 23,3 Prozent. Bei den Werberelevanten waren 33,0 Prozent Marktanteil gemessen worden. Nach dem Wettbewerb ging es zwischen 23.55 und 00.45 Uhr zurück ins Haus, das verbuchte noch einmal weitere 0,93 Millionen Zuschauer.Doch damit nicht genug: Von «Star Academy» wird noch viel mehr Material produziert. Jeden Tag gibt es eine Tagezusammenfassung, die zwischen 17.20 und 18.35 Uhr Platz im TF1-Programm findet. Am Freitag sahen im Vorfeld der Live-Show 1,33 Millionen Menschen zu. Beim Gesamtpublikum wurden 13,1 Prozent gemessen, in der Zielgruppe 35,0 Prozent. Am Montag fuhr man 1,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bewegte sich bei 14,4 Prozent und verbuchte sogar 38,8 Prozent in der Zielgruppe. Der Wettbewerb wird noch vier Wochen andauern und zu weiteren Top-Quoten führen.