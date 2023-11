Quotencheck

Großes Thema war «Die Schatzsuche» von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die sich die beiden durch zwei Siege gegen ihren Heimatsender erarbeitet hatten. Wie lief es für die Spielshow?

Im Frühjahr trafen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf den Nerv der Zeit, denn ihre Spielshowlief so erfolgreich wie noch nie zuvor. Zwar waren die Reichweiten etwas rückläufig, doch die Einschaltquoten waren mit 6,4 Prozent bei allen und 19,4 Prozent herausragend gut. Die fünf Frühjahrs-Folgen markierten im Durchschnitt 1,49 Millionen Zuschauer, wovon über eine Million aus der Zielgruppe stammten. Wie lief es für die im Oktober und November gesendeten neuen Ausgaben?Den Auftakt verfolgten am 17. Oktober 1,33 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 5,6 Prozent entsprach. Mit 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren in dieser Zuschauergruppe tolle 16,7 Prozent drin. Nach ihrem Sieg zur Staffelpremiere verloren Joko und Klaas in Woche zwei vor 1,28 Millionen Menschen, die für 5,5 Prozent Marktanteil standen. Erneut wurden 0,84 Millionen werberelevante Seher gemessen. Es standen diesmal 16,8 Prozent Marktanteil zu Buche.Auch am 31. Oktober musste sich das Duo gegen ihren Sender geschlagen geben. Statt einer Zoo-Doku-Serie für Joyn musste die beiden für die darauffolgende Episode die Spiel-Aufsager selbst einsprechen. An Halloween schalteten 1,21 Millionen Menschen ein, darunter nur noch 0,79 Millionen Jüngere. Die Marktanteile fielen auf 4,9 Prozent bei allen und 14,6 Prozent bei den Umworbenen.Im November wurde es besser. Die Folge mit den selbstproduzierten Aufsagern gewannen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, die 15 Minuten Sendezeit wurden aufaddiert und es entstand die viel besprochene Schatzsuche für eine Million Euro. Am 7. November sahen 1,34 Millionen den Sieg, sodass die Marktanteile auf Staffelbestwerte von 5,8 Prozent bei allen und 17,3 Prozent in der Zielgruppe stiegen. Die Reichweite bei den Jüngeren lag bei 0,85 Millionen. Das Staffelfinale ging verloren, Joko und Klaas werden bei «Galileo»-Jubiläum zu sehen sein. 1,20 Millionen sahen den Abschluss, der erst um 20:25 Uhr startete. Der Marktanteil wurde auf 5,1 Prozent beziffert. 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 16,3 Prozent.Im Vergleich zur Frühjahrs-Staffel sind die Werte für «Joko & Klaas gegen ProSieben» deutlich gesunken. Die Reichweite lag im Schnitt nur noch bei 1,27 Millionen, der Marktanteil sank um einen Punkt auf 5,4 Prozentpunkte. In der Zielgruppe gingen knapp 200.000 junge Zuschauer verloren, sodass 0,83 Millionen zu Buche standen. Der Marktanteil sank von 19,4 auf 16,4 Prozent. Die Werte sind für ProSieben weiterhin spitze, doch der Sender könnte es etwas übertrieben haben. Zuletzt waren Winterscheidt und/oder Heufer-Umlauf in gleich fünf Formaten zu sehen: «Joko & Klaas gegen ProSieben», «Das Duell um die Welt», «Late Night Berlin», «Wer stiehlt mir die Show?» und «Joko & Klaas Live: Die Schatzsuche».