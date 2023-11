«Pumuckl»-Revival kommt an Weihnachten ins Free-TV

TV-News

Bei RTL laufen die Geschichten ab dem 25. Dezember im Nachmittagsprogramm. Super RTL zeigt «Neue Geschichten vom Pumuckl» an Silvester.

RTL hat einen Sendetermin für die Neuauflage des rothaarigen Kobolds Pumuckl gefunden, nachdem sich der Streamingdienst RTL+ auf den 11. Dezember für alle 13 Folgen vonfestgelegt hatte. Im Free-TV laufen die Folgen ab dem 25. Dezember im Nachmittagsprogramm. Auch bei Super RTL sind die Geschichten zu sehen, jedoch etwas später: Im Kinderprogramm von Toggo werden die Episoden ab dem 31. Dezember gesendet und stehen in der Toggo-App und auf toggo.de zur Verfügung.In der Hauptrolle von Meister Eders Neffe Florian Eder spielt Florian Brückner, zudem übernehmen Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos weitere Rollen. Pumuckl selbst wird von Kabarettist Maximilian Schafroth gespielt, dessen Schauspiel und Stimme die Vorlage für die Animation des Kobolds sind. Pumuckls Stimme gibt es noch in einer zweiten Version. Die Stimme Schafroths wurde mittels Künstlicher Intelligenz in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Für alte und neue Pumuckl-Fans stellt RTL+ exklusiv beide Stimmversionen parallel zum Streamen bereit.Produziert wird die Kultserie über den Kobold mit dem roten Haar von der Münchner Filmproduktionsfirma NeueSuper, als Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter und Rafael Parente tätig. Korbinian Dufter fungierte dabei zusammen mit Matthias Pacht als Headautor. Weitere Autoren sind Moritz Binder und Katharina Köster. Producerin ist Maia Bäckmann.