Disney+ setzt die Serie «Muppets» ab

US-Fernsehen

Nach nur einer Staffel gehen die Lichter schon wieder aus.

Anfang 2022 bestellten die Verantwortlichen von Disney+ eine neue Muppets-Serie, die im Mai 2023 Premiere feiern sollte. Doch die Abrufzahlen fürwaren offenbar nicht gut genug, weshalb nach Informationen des Branchenblattes „Variety“ nun das Aus verkündet wurde. Zu den Darstellern der Serie gehörten Lily Singh, Tahj Mowry, Saara Chaudry und Anders Holm.Laut offizieller Beschreibung begleitete die Comedyserie "die Electric Mayhem Band - Dr. Teeth an Gesang und Keyboards, Animal am Schlagzeug, Floyd Pepper an Gesang und Bass, Janice an Gesang und Leadgitarre, Zoot am Saxophon und Lips an der Trompete - auf einer epischen musikalischen Reise zur Aufnahme ihres allerersten Studioalbums“. Die Muppet-Band der alten Schule wird bei ihrem Versuch, endlich ihr erstes Studioalbum aufzunehmen, mit Hilfe der jungen Musikmanagerin Nora (Singh) mit der heutigen Musikszene konfrontiert.Gemeinsam mit Barretta und Jeff Yorkes schuf Adam F. Goldberg die Serie. Goldberg und Barretta waren auch als ausführende Produzenten beteiligt, Yorkes als Co-Executive Producer. Goldberg produzierte zusammen mit Michael Bostick über Adam F. Goldberg Productions. Weitere ausführende Produzenten waren Kris Eber, David Lightbody und Leigh Slaughter. ABC Signature und The Muppets Studio haben produziert.