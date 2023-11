Albert Lin zeigt «Geheimnisse verlorener Städte»

TV-News

Im Januar entführt National Geographic die Zuschauer unter anderem zu den Maya.

«Lost Cities Revealed» kommt nach Deutschland: Der Pay-TV-Sender National Geographic strahlt die sechsteilige Serie ab Sonntag, 21. Januar 2024, um 21.00 Uhr aus.besteht aus sechs Folgen und wurde im vergangenen Jahr produziert. Ins Herz der Maya-Kultur führt Albert die erste Folge der Dokumentationsreihe. Die Ruinen von Palenque im Süden Mexikos sind stumme Zeugen einer einst blühenden Zivilisation.Wer waren die Erbauer? Albert ist überzeugt: Irgendwo tief im Dschungel liegt eine noch unentdeckte Maya-Stadt verborgen, in der sie gelebt haben. Um diesen mystischen Ort zu finden, setzt er modernste 3D-Scanner ein, kämpft sich mit dem Buschmesser durch unwegsame Wälder, taucht auf den pechschwarzen Grund einer Cenote und wagt schließlich den gefährlichen Abstieg ins Herz eines gigantischen Berges. Das Abenteuer geht weiter in die lebensfeindliche Wüste des Sudan. Die Herrscher des nubischen Reiches von Kusch errichteten hier in der Antike prächtige Städte und unterwarfen sogar das mächtige Ägypten. Das reiche Erbe der Nubier will Albert erforschen. Vor allem die Hauptstadt des Kriegerkönigreichs will er ausfindig machen.Mit modernster Messtechnik geht er sein Ziel an - und scheut sich nicht, in ein überflutetes Grab unter einer 2.500 Jahre alten Pyramide zu tauchen und einen heiligen Berg zu erklimmen, der in alten Legenden als Geburtsort der Götter gilt.