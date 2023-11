Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit einer Clipshow?

undlockten am Dienstagabend 4,10 und 3,56 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile beliefen sich auf 14,6 und 12,6 Prozent bei allen sowie 7,8 und 5,8 Prozent bei den jungen Menschen. König Fußball bekamenund diezu spüren, die auf 1,87 und 1,72 Millionen Zuschauer kamen und 7,3 und 8,1 Prozent verbuchten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,9 und 6,3 Prozent ermittelt.Das Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland (2:0) sahen 8,20 Millionen, der Marktanteil beim Publikum belief sich auf 31,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 34,1 Prozent dabei, es wurden 2,07 Millionen 14- bis 49-Jährige gezählt.lockte 1,62 Millionen Menschen zu Sat.1 , die Fernsehstation sicherte sich 10,2 Prozent Marktanteil. Zur selben Zeit sahen 3,30 Millionen Menschen, das 11,8 Prozent für RTL holte.ProSieben sendeteund, die mit 0,62 und 0,21 Millionen Menschen enttäuschten. Die Marktanteile bei den Umworbenen wurden auf schreckliche 4,8 und 4,6 Prozent beziffert. Zwei-Folgen erzielten 0,60 und 0,41 Millionen, die Marktanteile sorgten bei VOX für 3,9 und 2,6 Prozent. RTLZWEI strahlteaus. Für die Mannheim-Folge hatte man 0,48 Millionen, die Leverkusen-Folge sicherte sich 0,40 Millionen. In der Zielgruppe wurden 3,1 und 2,1 Prozent eingefahren. Kabel Eins füllte seinen Abend mit dem Spielfilm, bis 23.35 Uhr wurden 0,67 Millionen Zuschauer gemessen. Bei den Umworbenen waren mittelmäßige 4,4 Prozent dabei.