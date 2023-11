«Bauer sucht Frau» bleibt erfolgreich

Quotennews

Fast dreieinhalb Millionen Menschen sahen die Eröffnung am Montagabend. Gegen König Fußball wurden 3,30 Millionen gemessen.

3,43 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten am Montagabend das Scheunenfest von. Die zweite Folge der 19. Staffel kam gegen König Fußball allerdings ein wenig unter die Räder, die Werte blieben allerdings im erfolgreichen Bereich. Die von Inka Bause moderierte Show unterhielt 3,30 Millionen Zuschauer, das bedeutete 11,9 Prozent Marktanteil. Mit 0,73 Millionen jungen Leuten fuhr man 11,8 Prozent Marktanteil ein.Wie geht es in Deutschland mit dem Klimafond der Bundesregierung weiter? Diese und andere Lösungen wolltemit Jan Hofer klären. Die 20-minütige Nachrichtensendung informierte 1,56 Millionen Zuschauer und fuhr 6,7 Prozent Marktanteil ein. Die Sendung aus Berlin sicherte sich 0,33 Millionen und schlechte 6,1 Prozent beim jungen Publikum.Der chinesische Billighändler TEMU ist nun auch im RTL-Programm angekommen.checkte, was diese Produkte wirklich können. Das von Mareile Höppner moderierte Magazin beleuchtete auch Abeds Flucht von Gaza nach Berlin und ein großes Live-Einbruch-Experiment. Die 85-minütige Sendung fasste 0,95 Millionen Zuschauer und verbuchte 6,0 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,23 Millionen, das führte zu 6,6 Prozent.