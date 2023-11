Hugo Egon Balder kehrt zu Sat.1 zurück

TV-News

Der Moderator und Schauspieler verwandelt sich für «Die Comedy Märchenstunde» in den bösen Wolf.

Auch in diesem Jahr produziert Sat.1 wieder zwei neue Ausgaben von, die am Montag, 11. Dezember, und am Montag, 18. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Uwe Ochsenknecht wurde als Erzähler für „Der Wolf und die sieben Geißlein“ engagiert, in dem Hugo Egon Balder den bösen Wolf verkörpert. Die hinterlistige Frau Wolf wird von Meltem Kaptan verkörpert. Janine Kunze sorgt sich in der Rolle der Mutter Geißlein um das Wohl ihrer Kinder, während der Vater Geißlein, Martin Klempnow, seine Späße treibt. Zwei der sieben Geißlein sind Panagiota Petridou und Joey Heindle. Ihnen zur Seite steht Babysitterin Lisa Feller. Maddin Schneider spielt die goldene Gans. Musikalische Akzente setzen die Barden Volker Zack und Wigald Boning.In „König Drosselbart“ schlüpft Alexander Klaws in die Rolle des listigen König Drosselbart. Ingolf Lück ist der König von Moldawien. In die superzickige Prinzessin Isabella, die sich den Heiratsplänen ihres Vaters Matze Knop widersetzt, verwandelt sich Valerie Huber. Dabei wird sie von der Zofe Ruth Moschner und der verzauberten Maus Maddin Schneider unterstützt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Barden Volker Zack und Eko Fresh. Als Erzähler fungiert Christoph M. Ort.Die Reihe startete vor zwei Jahren und erzielte auf Anhieb hervorragende Quoten: 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am 6. Dezember 2021 ein und bescherten Sat.1 13,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine Woche später wurden 12,5 Prozent Marktanteil erreicht. Im vergangenen Jahr kamen die beiden neuen Geschichten nur auf 6,8 und 6,1 Prozent.