Neuer Trailer zu «Dynasty»

US-Fernsehen

Passend zu Thanksgiving präsentiert AppleTV+ einen Trailer zur neuen Serie.

Der Teaser-Trailer zur Doku-Serieist ab sofort verfügbar. In der zehnteiligen Serie von Brian Grazer und Ron Howards Imagine Documentaries wird der Aufstieg der dominantesten Sportdynastie des 21. Jahrhunderts, der New England Patriots, nachgezeichnet. Die Doku-Serie wird am Freitag, den 16. Februar 2024 auf Apple TV+ ausgestrahlt. Das Format bringt Ex-Quarterback Tom Brady, Trainer Bill Belichick und Besitzer Robert Kraft zusammen, um die Erfolgsgeschichte des Teams nachzuerzählen.Der Emmy-prämierte Filmemacher Matthew Hamachek («Tiger») führt Regie bei «Dynasty: The Insider Story of the New England Patriots». In der Dokumentation wird der Aufstieg und die historische 20-jährige Ära der Patriots während der Ära Brady - Belichick - Kraft nachgezeichnet. Basierend auf dem gleichnamigen, von der Kritik gefeierten New York Times-Bestseller des Autors Jeff Benedict, geht die Dokumentation durch die Verwendung von Tausenden von Stunden bisher unveröffentlichtem Video- und Audiomaterial aus den Archiven der Patriots-Organisation noch einen Schritt weiter in die Tiefe. Zusätzlich zu den Interviews mit ehemaligen und aktuellen Spielern, Trainern und Managern der Patriots kommen auch Kraft, Belichick und Brady sowie Vertreter der Liga und Erzrivalen dieser dominanten Sportdynastie zu Wort.In der Serie werden 20 Jahre Teamgeschichte beleuchtet, vom einzigartigen Teamgeist, der zu sechs Super-Bowl-Siegen führte, bis zu den internen Querelen, die einen Revierkampf auslösten. Von der Mannschaftskabine bis zur Umkleidekabine bietet die Serie einen Insider-Blick auf den Weg zum Ruhm und die damit verbundenen Kosten.