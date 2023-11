Disney startet «SuperKittis»

TV-News

Die neue Serie wird von Sony Pictures Television produziert und wird am werktäglichen Morgen zu sehen sein.

Der Fernsehsender Disney Channel beginnt am Montag, den 8. Januar 2024 mit der Ausstrahlung der neuen Serie, die von Sony Pictures Television, Disney Junior und Silvergate Media produziert wird. Die neue Serie, die bisher 23 Episoden umfasst, wird werktags um 8.15 Uhr ausgestrahlt. In der amerikanischen Originalfassung spielt die 15-jährige Emma Berman die Hauptrolle.Die Welt hält Bitsy, Ginny, Sparks und Buddy für süße Kätzchen, die im Schnurr- und Spielzimmer kuscheln. Aber wenn der Ärger anklopft, verwandeln sie sich in ... SuperKires! Diese vier Katzen sind auf einer Mission, um das Haus und die Bewohner von KiDydale vor Bösewichten wie Mr. Puppypaws, Lab Rat, Cat Burglar und Zsa-Zsa zu beschützen. Mit ihren Superkräften, katzenhaften Gadgets und vor allem mit ihrer Freundlichkeit und ihrem Einfühlungsvermögen machen die SuperKitties die Welt zu einem besseren, pfotenfreundlicheren Ort.«SuperKitties» ist eine Zeichentrickserie von Paula Rosenthal, die am 11. Januar 2023 auf Disney Junior Premiere feierte. Noch vor der Premiere wurde die Serie für eine zweite Staffel im Januar 2023 verlängert. Die Kritiken zur Serie waren insgesamt positiv. Ashley Moulton von Common Sense Media bewertete die Serie mit vier von fünf Sternen und lobte die Darstellung des erzieherischen Werts sowie die Präsenz positiver Botschaften und Vorbilder.