«Promi Big Brother» gibt einige Zuschauer ab

Quotennews

Der Marktanteil sackte um viereinhalb Prozentpunkte ab, weil die Sendung nicht bis 00.15 Uhr lief. Die «Late Night Show» stürzte auf 8,7 Prozent.

1,73 Millionen Menschen verfolgten die 240-minütige Auftaktshow vonam Montagabend, danach sendete Sat.1 noch die «Late Night Show» und 0,26 Millionen Menschen verfolgten den Live-Stream bis in die frühen Morgenstunden. Doch am Dienstagabend fiel die Sendezeit vonkürzer aus.1,62 Millionen Zuschauende ab drei Jahren waren zwischen 20.15 und 22.30 Uhr dabei und sahen, wie Jochen Schropp und Marlene Lufen durch die Sendung führten. Das Ergebnis waren 5,4 Prozent Marktanteil, am Vortag waren 8,1 Prozent möglich. Die Premiere sahen 0,70 Millionen Menschen, mit der kürzeren Show wurden 0,63 Millionen Menschen gemessen. Der Marktanteil bei den Werberelevanten belief sich nun auf 10,2 Prozent, das ist ein Abschlag von 4,5 Prozent.Jochen Bendel und Melissa Khalaj präsentierten die zweistündige Late-Night-Show, die bis 00.30 Uhr im Programm verplant war. 0,82 Millionen Menschen ab drei Jahren wurden verbucht, darunter waren 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 5,4 Prozent, bei den jungen Menschen fuhr man 8,7 Prozent ein. Die Beiden hatten im Übrigen Yvonne Woelke zu Gast, die von der Liebe mit Peter sprach.Bis 01.10 Uhr lief noch die Wiederholung von. Die Folge mit dem Titel „Operation Iron Cloud“ sicherte sich 0,22 Millionen Zuschauer und holte 4,0 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,10 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von 8,5 Prozent. Eine-Folge holte im Anschluss noch mittelmäßige 6,4 Prozent.