FOX setzt zur Mideason weiter auf Factual

US-Fernsehen

Neben zwei neuen Spielshows kehren auch die Polizei-Serie «America’s Most Wanted» und die amerikanische Version von «Bauer sucht Frau» zurück.

FOX gibt sein Midseason-Programm bekannt, darunter die neuen Formate(2. Januar),(3. Januar) und eine spezielle Vorschau auf(7. Januar), sowie die wiederkehrenden Serien «I Can See Your Voice» (3. Januar), «The Great North» (7. Januar), «TMZ Investigates» (22. Jan.), «America's Most Wanted» (22. Jan.), «Next Level Chef» (28. Jan.) und «Farmer Wants a Wife» (1. Feb.), sowie die Winterpremieren der Herbstserien «Celebrity Name That Tune» (2. Jan.) und «Hell's Kitchen» (4. Jan.). «Next Level Chef» wird am Sonntag, 28. Januar, nach dem NFC Championship Game auf FOX zurückkehren. Ganz neue Episoden der Scripted-Serien «The Cleaning Lady» (5. März), «Alert: Missing Persons Unit» (5. März) und «Animal Control» (6. März) kehren im März zu FOX zurück, zusammen mit einer neuen Staffel von «The Masked Singer» (6. März).In diesem Winter heizt FOX mit der brandneuen ultimativen Quizshow «The Floor» auf, die von Rob Lowe moderiert wird und am Dienstag, den 2. Januar Premiere hat. Davor läuft die musikalische Spielshow «Celebrity Name that Tune». «The Floor» ist ein spektakulärer Kampf der Gehirne, bei dem 81 Kandidaten auf 81 Feldern auf einem riesigen Game-Show-Fußboden stehen und um einen Hauptpreis von 250.000 Dollar kämpfen. Alle neuen Episoden von «Celebrity Name That Tune» werden fortgesetzt und testen das musikalische Wissen von Sportlern, Musikern, Schauspielern, TV-Persönlichkeiten, Komikern und Olympioniken, die alle für ihre bevorzugten Wohltätigkeitsorganisationen spielen und die Chance haben, über 150.000 Dollar zu gewinnen.«The Floor» wird von Eureka Productions, Talpa und BiggerStage produziert. John de Mol, Mark van Achterberg, Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening, Sean O'Riordan und Shane Byrne fungieren als ausführende Produzenten. Anthony Carbone fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Rob Lowe ist ein Produzent. Talpa ist der Schöpfer und Eigentümer des Formats «The Floor», das in sechs Länder verkauft wurde, wobei die USA der siebte Markt sind. «Celebrity Name That Tune» wird von FOX Alternative Entertainment, Prestige Entertainment und BiggerStage produziert. Im Namen von BiggerStage fungiert Sean O'Riordan als ausführender Produzent und Shane Byrne als Showrunner der Serie. Ralph Rubenstein und Noah Rubenstein sind ebenfalls ausführende Produzenten.«We Are Family» wird vom ausführenden Produzenten und Oscar- und Golden-Globe-Preisträger Jamie Foxx produziert und vom Emmy- und Golden-Globe-nominierten Schauspieler, Komiker und Produzenten Anthony Anderson («Blackish») an der Seite seiner Mutter Doris Bowman, besser bekannt als „Mama Doris", moderiert. Die brandneue musikzentrierte Ratespielshow, in der nicht-berühmte Verwandte von Prominenten erstaunliche Solodarbietungen und Duette mit ihrem versteckten berühmten Familienmitglied darbieten, feiert am Mittwoch, 3. Januar, nach der Rückkehr der erfolgreichen Wettbewerbsshow «I Can See Your Voice», Premiere. Moderator und ausführender Produzent Ken Jeong, die für den Emmy Award nominierte Schauspielerin Cheryl Hines und die mit dem Daytime Emmy Award ausgezeichnete Moderatorin und Sängerin Adrienne Bailon-Houghton kehren mit einer wechselnden Gruppe von prominenten Detektiven zurück, um einem Kandidaten dabei zu helfen, den Unterschied zwischen guten und schlechten Sängern zu erkennen... ohne sie jemals eine Note singen zu hören.