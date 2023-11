Gysi & Schmidt ziehen am 21. Dezember «Jahresbilanz 2023»

TV-News

Der Jahresrückblick von ntv wird an den Weihnachtsfeiertagen mehrfach wiederholt.

Das zurückliegende Jahr bietet einigen Gesprächsstoff, zahlreiche Krisen sind auf dem Globus eskaliert und auch hierzulande ging nicht immer alles gut aus – vom Auftritt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft abgesehen. Am 21. Dezember treffen sich Gregor Gysi und Harald Schmidt wieder für ihren traditionellen Jahresrückblick.wird im Spätprogramm des Nachrichtensenders am Donnerstagabend um 23:30 Uhr ausgestrahlt.Die Produktion von probono wird in den darauffolgenden Tagen zudem mehrfach wiederholt. Unter anderem ist sie am 22. Dezember um 19:10 Uhr, 24. Dezember um 11:10 Uhr sowie am 25. Dezember um 17:10 Uhr bei ntv zu sehen. Darüber hinaus steht die Sendung nach der TV-Premiere auch auf RTL+ zum Abruf bereit.Der Linken-Politiker und der Entertainer sprechen unter anderem über den andauernden Krieg in der Ukraine und den Putschversuch der Wagner-Truppen. Es geht auch um den eskalierten Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Zudem nehmen die beiden die Politik-Landschaft in Deutschland genauer unter die Lupe und sprechen über die Sport-Highlights des Jahres, wie die Frauen-WM in Australien und Neuseeland, die Enttäuschungen des DFB und die miserablen Ergebnisse der Leichtathletik-WM. Darüber hinaus widmen sie sich dem schillernden Phänomen Taylor Swift.