Universal plant neuen «Jason Bourne»-Film

Kino-News

«Im Westen nichts Neues»-Regisseur Edward Berger könnte Regie führen.

Wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten, arbeitet das amerikanische Filmstudio Universal Pictures an einem neuen Spielfilm der-Reihe, bei dem Edward Berger («Im Westen nichts Neues») Regie führen könnte. Es wäre der sechste Teil, die ersten fünf Action-Blockbuster spielten mehr als 1,6 Milliarden Kinokarten ein.Nach Informationen des Branchenmagazins „Variety“ ist ein neuer «Bourne»-Film noch in weiter Ferne, schließlich gebe es noch nicht einmal ein Drehbuch, und mit den ehemaligen Darstellern sei noch nicht einmal über eine mögliche Option verhandelt worden. Daher ist auch unklar, ob nicht beispielsweise die gesamte Reihe mit einem Reboot neu gestartet wird.Berger, der für seinen Netflix-Spielfilm mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, würde sich in eine Reihe namhafter Regisseure der Serie einreihen.Unter anderem haben Doug Liman, Paul Greengrass und Tony Gilroy Regie geführt.Berger hat derzeit wieder Kapazitäten, denn sein neuer Spielfilm «Conclave» mit Ralph Fiennes und John Lithgow kommt demnächst in die Kinos.