«Armes Deutschland»: Aufwind hält nicht an

Quotennews

Nach 4,8 und 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ging es diesmal bergab.

Obwohl die Zuschauer-Ergebnisse auf dem Gesamtmarkt fürin der Vergangenheit deutlich höher ausfielen als die beiden zuletzt gesendeten Ausgaben, läuft es für das RTLZWEI-Format durchaus gut. Mit jeweils 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerte man sich von 4,8 auf 5,0 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt verbesserte man sich von 0,50 auf 0,56 Millionen und 1,8 auf unterdurchschnittliche 2,1 Prozent.Am gestrigen Abend sorgte die dritte neue Folge, die den Titel „Wenn Duschen zum Luxus wird“ trug, aber nur für 0,48 Millionen Zuschauer, darunter 0,19 Millionen Umworbene. Die Marktanteile fielen auf 1,7 Prozent bei allen sowie 3,1 Prozent in der Zielgruppe. Im Anschluss erreichte eine alte-Ausgabe noch 0,37 Millionen Zuschauer. Die allererste Folge „Durch Spielsucht ins Unglück“ markierte eine Einschaltquote von 2,3 Prozent. Mit 0,10 Millionen werberelevanten Sehern generierte der Grünwalder Sender weiterhin mäßige 2,9 Prozent.Keinen guten Start in die Woche verzeichneten die beiden Reality-Soapsin der 17-Uhr-Stunde undab 18:06 Uhr. Nur 0,16 Millionen Zuschauer wurden gezählt, für die Serie aus Köln waren sogar nur 0,12 Millionen drin. Die Marktanteile wurden auf schlechte 1,1 und katastrophale 0,6 Prozent beziffert. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 2,9 und 2,5 Prozent ebenfalls weit unter dem Senderschnitt.holte ab 19:05 Uhr 0,30 Millionen Zuschauer und verbesserte die Einschaltquoten auf 1,2 sowie solide 4,0 Prozent.