CNN produziert «King Charles»

US-Fernsehen

Mit dem englischen Königshaus hat die neue Primetime-Serie nichts zu tun.

CNN hat den Termin für die Premiere der neuen Primetime-Seriebekannt gegeben, die am Mittwoch, den 29. November um 22.00 Uhr auf CNN ausgestrahlt wird. «King Charles» ist eine stündlich ausgestrahlte Talkshow, in der die dynamische Gayle King und Charles Barkley sich gegenseitig, ihre Gäste und ihr Publikum in freimütigen und authentischen Gesprächen über die interessantesten Geschichten, Momente und kulturellen Themen der Woche unterhalten.Gayle King ist Co-Moderatorin von «CBS Mornings». Als erfahrene Fernsehjournalistin interviewt King die wichtigsten Nachrichtenmacher und liefert Originalbeiträge für «CBS Mornings» und alle CBS-Nachrichtensendungen und -plattformen. Sie ist außerdem Chefredakteurin von Oprah Daily und moderiert die wöchentliche Live-Radiosendung «Gayle King» in the House auf SiriusXM.Charles Barkley wird in der NBA-Saison 2023-24 sein 24. Jahr in Folge als Analyst für die mit dem Sports Emmy Award ausgezeichnete TNT-Studiosendung «Inside the NBA» tätig sein. Barkley, der bereits vier Sports Emmys in der Kategorie Outstanding Sports Personality - Studio Analyst gewonnen hat, ist seit der NBA-Saison 2000/01 für TNT Sports tätig.Aufgrund einer republikanischen Vorwahldebatte am 6. Dezember wird die zweite Folge von King Charles um 21.00 Uhr ausgestrahlt.