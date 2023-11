«Promi Big Brother» kommt sehr gut aus den Startlöchern

Quotennews

Der Einzug von Iris Klein zur Premiere sorgte für bessere Werte als im Vorjahr.

Seit Samstagabend 18:00 Uhr sitzen Jürgen Milski und Co. im 34-teiligen Container von. Am Montagabend zeigte nun auch Sat.1 die ersten Bilder der Reality-Show, die bislang nur im Joyn-Livestream gesendet wurden. Um 20:15 Uhr schalteten 1,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Die vierstündige Live-Show generierte einen Marktanteil von 8,1 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte der Bällchensender mit 0,70 Millionen 14- bis 49-Jährigen herausragende 14,7 Prozent.Damit kam «Promi Big Brother» deutlich besser aus den Startlöchern als im Vorjahr, als der Staffelauftakt an einem Freitagabend im November erfolgte. Damals schalteten 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, darunter 0,63 Millionen, die für Marktanteile von 7,4 respektive 12,4 Prozent sorgten.Zurück zum gestrigen Abend: Dort stand bis 1:28 Uhr nochmit Melissa Khalaj und Jochen Bendel auf dem Programm. Das Begleitformat kam noch auf 0,56 Millionen Zuschauer und 10,5 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,16 Millionen Umworbene und 11,7 Prozent zu Buche. Bis 5:30 Uhr präsentierte Sat.1 dann noch vier Stunden lang den Livestream, den es sonst nur im Bezahlbereich bei Joyn gibt. Bis zum Ende der Quotenerfassung um 3:00 Uhr wurden 0,26 Millionen Zuschauer gezählt. In der Zielgruppe kam man auf tolle 11,8 Prozent Marktanteil.