Disney+ schlägt mit BTS-Doku zu

International

Die achtteilige Dokumentation über die südkoreanische Boyband ist ab 20. Dezember zu sehen.

Nach ihrem außergewöhnlichen Disney+ Debüt 2022 mit «BTS: Permission to Dance on Stage - LA» kehren die Popikonen mit einer achtteiligen Doku-Serie zurück, die ab 20. Dezember exklusiv auf Disney+ zu sehen sein wird.zeigt bisher unveröffentlichte Interviews, Auftritte und Momente hinter den Kulissen mit RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V und Jung Kook und nimmt die Zuschauer mit auf eine umfassende Reise durch die zehnjährige Karriere der Band und beleuchtet ihre Höhen und Tiefen zum ersten Mal in einem fesselnden Doku-Serienformat."BTS Monuments: Beyond the Star" beinhaltet auch Auftritte von HYBE Präsident Bang Si-Hyuk und dem Autor von Beyond the Story:10-Year Record of BTS, Kang Myeongseok», die auf die wichtigsten Momente der Band im Laufe der Jahre zurückblicken und zeigen, wie die Band entstand, wie sie sich auf ihr Debüt vorbereiteten, wie es war, bei den Melon Music Awards 2013 als bester neuer Künstler ausgezeichnet zu werden, ihre Kämpfe während der "Danger"-Phase, ihre ersten Konzerte, ihr Debüt bei den American Music Awards und den Billboard Music Awards, wie es war, in Amerika zu Stars zu werden, vor den Vereinten Nationen zu sprechen, im Rose Bowl Stadium aufzutreten, die Aufregung, im Londoner Wembley-Stadion zu spielen und vieles mehr.Die kommende Doku-Serie beleuchtet auch sehr persönliche Momente aus ihrer Vergangenheit, wie z.B. wie sie sich fühlten, als sie sich zum ersten Mal trafen, den anfänglichen Prozess der Vertragsverlängerung, die Schwierigkeiten, sich während COVID zu isolieren, aber auch unbeschwertere Momente wie J-Hopes Überraschungsgeburtstagsparty und Jung Kooks Abschlussfeier. «BTS Monuments» wird am 20. Dezember mit zwei Episoden Premiere feiern und jeden Mittwoch zwei neue Episoden veröffentlichen. Weitere Inhalte wie ein Konzertfilm werden folgen.