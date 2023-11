«Die Giovanni Zarella Show» kann die Zuschauerzahl halten, aber nicht die Quoten

Quotennews

Gestern Abend war die Konkurrenz deutlich größer als bei der letzten Ausgabe im Sommer. So zog auch der Krimi im Ersten mit Leichtigkeit am ZDF vorbei.



begrüßte gestern im Berliner Velodrom zahlreiche Gäste. So lieferte beispielsweise Peter Maffay einen Vorgeschmack auf seine Abschiedstournee 2024. Auf dieser wird ihn die US-Sängerin Anastacia begleiten. So gab es gestern bereits ein Duett der beiden von „Just You“ zu hören, welches Maffays Klassiker „So bist Du“ neu interpretiert. Andrea Berg sang aus ihrem neuen Album „Weihnacht“ und ließ so erste Vorfreude auf die Weihnachtszeit aufkommen. Auch Giovanni selbst durfte ran und sang so mit James Blunt dessen Hit „You’re Beautiful“.Die letzte Ausgabe der Show hatte im Juli 3,40 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt, was dem ZDF einen guten Marktanteil von 18,0 Prozent eingebracht hatte. Die 0,34 Millionen Jüngeren waren bei hohen 10,1 Prozent gelandet. Mit 3,39 Millionen Interessenten blieb die Reichweitegestern beinahe konstant. Allerdings fiel der Marktanteil mit passablen 13,3 Prozent deutlich zurück. Auch wenn sich das jüngere Publikum auf 0,39 Millionen Menschen vergrößerte, rutschte man hier ebenfalls auf solide 6,8 Prozent ab.Das Erste setzte unterdessen auf den Krimiund hatte keinerlei Schwierigkeiten an der Konkurrenz im ZDF vorbeizuziehen. Mit 5,37 Millionen Zuschauern hatte der Sender hier deutlich die Nase vorne. Dies wurde mit einem starken Marktanteil von 19,9 Prozent belohnt. Doch auch in der jüngeren Gruppe fiel das Ergebnis recht deutlich aus. Die 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einer guten Quote von 8,8 Prozent.