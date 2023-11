Engelke und Brandt machen «zweiten Kurzschluss»

TV-News

Wie im vergangenen Jahr sendet Das Erste einen «Kurzschluss»-Film mit Anke Engelke und Matthias Brandt in den Hauptrollen.

Das Erste wird analog zum vergangenen Jahr im Anschluss an «2023 – Das Quiz» einen Kurzfilm mit Anke Engelke und Matthias Brandt ausstrahlen. «Kurzschluss» wurde am späten Samstagabend einen Tag vor Silvester zu einem großartigen Erfolg. Nun gibt es eine Fortsetzung des Kammerspiels, die den Titelträgt und erneut am 30. Dezember um 23:25 Uhr ausgestrahlt wird.Engelke und Brandt schlüpfen darin wieder in ihre Rollen als Bettina und Martin. Der zweite Teil spielt ein Jahr, nachdem die beiden unfreiwillig in der Moosbacher Bank zusammen Silvester gefeiert haben. Seitdem ist viel passiert. Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je. Ist es zu dem verabredeten Treffen zwischen „Busen-Betty“ und „Doofmann“ gekommen? Am Silvesterabend erscheinen beide unerwartet auf der Moosbacher Silvesterparty in der örtlichen Turnhalle und geraten umgehend in einen Konflikt mit weiteren Partygästen. Es kommt zum Eklat.In weiteren Rollen spielen Julika Jenkins, Thorsten Merten, Tina Seydel und Enno Kalisch. Für die Produktion zeichnet erneut die bildundtonfabrik (btf) verantwortlich. Als Produzenten agieren Jule Everts, Philipp Kässbohrer und Matthias Murmann. Producerin ist Maira Inselmann. In der ARD-Mediathek steht der Film am Sendetag bereits ab 17:00 Uhr auf Abruf bereit. Am 31. Dezember wiederholt Das Erste beide «Kurzschlussfilme» ab 18:00 Uhr.