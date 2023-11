Knapp acht Millionen Menschen sehen die deutsche Niederlage gegen die Türkei

Quotennews

In der ersten Halbzeit lag man bereits bei 6,8 Millionen, doch in der zweiten Hälfte kamen nochmals eine Million zusätzliche Interessenten hinzu.



Das gestrige Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei bot einen guten Einblick, um zu sehen, wie das Team unter Bundestrainer Nagelsmann aktuell aufgestellt ist. Ein Punkt ist hier momentan die Stürmersuche, wobei nun nach Niclas Füllkrug auch Marvin Ducksch seine Chance bekam. Letztendlich unterlag das deutsche Team jedoch mit 2:3. Die Rechte an der Übertragung hatte sich RTL gesichert und so sendete das Team gestern nun live aus Berlin. Als Experte war Lothar Matthäus mit dabei.Zum Countdown vor dem Spiel schalteten ab 20.15 Uhr bereits 3,07 Millionen Interessenten an, was für einen starken Marktanteil von 11,9 Prozent führte. Auch die 0,84 Millionen Jüngeren landeten bei hohen 16,7 Prozent. Mit dem Anpfiff um 20.45 Uhr kletterte die Reichweite schließlich auf 6,86 Millionen Menschen. Nun standen herausragende 24,8 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 1,94 Millionen Umworbenen sicherten sich eine ausgezeichnete Quote von 31,6 Prozent.In der zweiten Halbzeit setzte der Sender schließlich noch eins drauf. Mit 7,90 Millionen Fußballbegeisterten belegte RTL nun überragende 30,9 Prozent des Marktes und sicherte sich so den Tagessieg. Auch bei den 2,11 Millionen Werberelevanten wurden nun exzellente 34,8 Prozent gemessen. Ab Mitternacht strahlte der Sender schließlich nochaus. Die 0,82 Millionen Zuschauer lagen mit 8,5 Prozent noch knapp über dem Senderschnitt. Bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen gute 11,5 Prozent zustande.