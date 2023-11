CBS schnappt sich die Golden Globes

US-Fernsehen

Im Jahr 2024 wird die Preisverleihung nicht bei NBC, sondern beim Mitbewerber CBS zu sehen sein.

Die Golden Globe Awards werden im Rahmen einer neuen Vereinbarung zwischen dem Network und den Golden Globes live auf CBS ausgestrahlt, auf Paramount+ gestreamt und in der CBS-App verfügbar sein. Die Golden Globes, die am Sonntag, den 7. Januar 2024, stattfinden, haben die größte Einschaltquote, da sie direkt nach einem NFL ON CBS Sunday Doubleheader ausgestrahlt werden.CBS, die langjährige Heimat der Grammy-Awards, wird sein Angebot an Preisverleihungen um die Golden Globes erweitern. Zusätzlich zur Live-Übertragung auf dem Network wird die Golden Globes-Zeremonie sowohl live als auch auf Abruf auf Paramounts führendem Streaming-Dienst Paramount+ verfügbar sein."Live-Unterhaltung und Sport waren und werden immer ein Markenzeichen von CBS sein, und die Globes fügen unserem Programm im ersten Quartal dieses Jahres eine aufregende neue Dimension hinzu", sagte George Cheeks, Präsident und Chief Executive Officer von CBS. "Der Zeitpunkt im Januar bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil, dass wir eine weitere Plattform haben, um die Rückkehr des neuen Primetime-Programms von CBS im Februar zu bewerben.""Wir sind sehr stolz darauf, die Golden Globes zu CBS zu bringen, um 81 Jahre Preisverleihungsgeschichte zu feiern", sagte Jay Penske, CEO, Vorsitzender und Gründer von Penske Media und Eigentümer von Dick Clark Productions. "CBS hat ein beeindruckendes 30-jähriges Engagement für die GRAMMYS gezeigt und war maßgeblich an ihrem langfristigen Erfolg beteiligt. Mit CBS haben wir einen idealen Partner gefunden, der den Wert von Live-Unterhaltungsprogrammen versteht und dessen Multiplattform-Vertriebsmodell die Art und Weise widerspiegelt, wie das globale Publikum heute Inhalte konsumiert."