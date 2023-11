RTL Crime zeigt «Der Online Killer»

TV-News

Die Dokumentation beleuchtet den 21-jährigen Brandon Clark, der einen Mord live streamte.

Am Freitag, den 29. Dezember 2023, strahlt RTL Crime die Dokumentationaus. Der knapp einstündige Film von Plum Pictures aus Großbritannien zeigt den 21-jährigen Brandlon Clark, der im Jahr 2019 die 17-jährige Bianca Devins tötete.Brandon streamte den grausamen Mord live und stellte Bilder von Biancas Leiche ins Internet. Clark bekannte sich des Mordes an Devins schuldig und schweigt seitdem darüber. Yinka Bokinni reist zum Attica-Gefängnis, in dem Clark seine lebenslange Haftstrafe verbüßt, um ihn zu interviewen.Im Anschluss bleibt es blutrünstig: Der Fernsehsender setzt um 21.05 Uhr auf «Der Tinder-Mörder – Der Fall Molly McLaren» und um 21.55 Uhr setzt man auf «Die Suge Knight-Story – Rap, Gewalt und Mord». Ab 23.20 Uhr ist dann wieder «Der Online Killer – Der Tod kommt live» im Programm.