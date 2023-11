Primetime-Check

Wie schlug sich der Staffelauftakt von «Die Bergretter» im ZDF? Punktete die Bundeswehr bei Kabel Eins?

erreichte mit der Folge „Geburt der Drachenfrau“ eine Reichweite von 5,18 Millionen Fernsehzuschauern und führte zu 19,6 Prozent Marktanteil. 0,44 Millionen junge Menschen sorgten für 8,2 Prozent. Mitundwaren im Anschluss 2,23 und 1,91 Millionen Menschen möglich, die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 und 10,1 Prozent. Bei den jungen Zusehenden fuhr man 6,3 und 8,1 Prozent ein.Das ZDF startete die neue-Staffel, die auf 5,07 Millionen Zuschauer und 19,2 Prozent kam. 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu und brachten 6,8 Prozent Marktanteil mit. Danach verfolgten 3,83 Millionen Menschen das, eheauf 2,14 Millionen kam. Die Marktanteile beliefen sich dieses Mal auf 16,6 und 12,4 Prozent, beim jungen Publikum wurden 6,8 und 5,6 Prozent erreicht. Das Prominenten-Special vonholte 3,54 Millionen Zuschauer, 0,88 Millionen junge Menschen sorgten für 19,2 Prozent.Die-Verleihung in Sat.1 sicherte sich 0,84 Millionen Zuschauer, mit 0,27 Millionen Umworbenen hatte der Sender 6,1 Prozent vorzuweisen. Bei ProSieben unterhielt0,75 Millionen Zuschauer, 5,8 Prozent der Werberelevanten waren dabei. Kabel Eins setzte aufund, die auf 0,42 und 0,36 Millionen Zuschauer kamen. Die Sendungen sicherten sich einen Marktanteil von 2,4 und 3,6 Prozent bei den Umworbenen.Die dritte-Ausgabe aus Köln hatte 0,41 Millionen Zuschauer, die zehnte Folge aus Frankfurt sicherte sich 0,36 Millionen. Die Sendungen fuhren 3,3 und 4,0 Prozent in der Zielgruppe ein. VOX setzte aufsowie, womit 1,36 und 0,50 Millionen Menschen zufrieden waren. Die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich dieses Mal auf 11,2 und 6,6 Prozent.