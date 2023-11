Michelle Mendelovitz leitet die Mattel Studios

Köpfe

Die neue Chefin kommt von 20th Television und soll die Marken im fiktionalen Bereich ausbauen.

Die ehemalige Leiterin der Drama-Abteilung von 20th Television wechselt zu Mattel Television Studios. Die Rede ist von Michelle Mendelovitz, die künftig die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Mattels Fiction beaufsichtigen wird. Sie wird an Mattels Executive Vice President und Chief Franchise Officer Josh Silverman berichten. Derzeit arbeitet das Mattel Studio an zwölf verschiedenen Serien."Michelle ist eine starke kreative Führungspersönlichkeit mit einem reichen Erfahrungsschatz in der Zusammenarbeit mit führenden Studios und Kreativen, um innovative, hochwertige Inhalte über alle Genres und Plattformen hinweg zu schaffen", sagte Ynon Kreiz, Chairman und CEO von Mattel. "Wir freuen uns, dass sie zu einem Zeitpunkt zu uns stößt, an dem das Unternehmen einen derartigen Aufschwung erlebt, und dass sie eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Geschichten spielen wird, die in der Kultur Anklang finden und die weltweite Fangemeinde von Mattel vergrößern.Silverman fügte hinzu: "Die Möglichkeit, ein weltweites Publikum mit den ikonischen Marken, Franchises und Charakteren von Mattel durch qualitativ hochwertiges Storytelling zu verbinden, ist größer als je zuvor. Ich freue mich auf den Einfluss, den Michelle und die Mattel Television Studios bei der Erweiterung des Inhaltsangebots zur Freude unserer Fans auf der ganzen Welt haben werden".