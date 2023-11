CBBC-Comedy «Lagging» kehrt für eine neue Staffel zurück

England

Die von BBC Studios Kids & Family Production produzierte rasante visuelle Komödie ist ab Montag zu sehen.

, die rasante visuelle Komödie über Teamwork, Freundschaft und Spiele, die von BBC Studios Kids & Family Productions produziert und in und um Glasgow gedreht wurde, wird ab Montag um 18.00 Uhr auf CBBC und BBC iPlayer für eine dritte Staffel auf die Fernsehbildschirme zurückkehren.In der neuen Serie schalten die lustigen jungen Spieler von Team SMoRCLeWA neue Charaktere, neue Levels und Spezialmanöver frei, finden unerwartete Power-Ups und müssen mit epischen Misserfolgen fertig werden - im Spiel und im echten Leben. Die Gamer und besten Freunde Sol (Yoni Bronks), Leah (Sienna Clarke) und Mo (Isaac Khan) kehren zurück, mit den neuen Darstellern Ashwin Sakhtivel, der den Spielleiter Arul spielt, und Ivy Wong, die als chaotische Gamerin Wei zu sehen ist. Zu den besonderen Gästen gehören auch der CBBC-Starkoch Omari McQueen und der «Saturday Mash Up»-Moderator und You Tube-Sensation Joe Tasker.Cecilia Persson, Managing Director Kids & Family Productions bei BBC Studios, sagt: "Wir freuen uns, die dritte Staffel von «Lagging» zu produzieren und einige neue Gesichter in der Besetzung begrüßen zu dürfen. Die Zuschauer werden sehen, wie unsere Gamer die Spielewelt erobern, während sie sich in realen Lebenssituationen zurechtfinden und dabei noch jede Menge Spaß haben."