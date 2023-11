Noah Kane  Rund um die Welt als Kletterer und Filmproduzent

YouTuber

Der Kletterer möchte die Welt entdecken und teilt so seine Erlebnisse in Form von Videos und Filmen mit seinen Zuschauern.

Hoch hinaus geht es für Noah Kane gleich auf zweifache Weise. Bei seinen Klettersessions an Bergen, Bäumen, aber auch Gebäuden rund um die Welt und außerdem mit seiner Internetpräsenz, die in den vergangenen Jahren durch seine TikTok- und YouTube-Präsenz zunehmend steigt. Er selbst bezeichnet sich als „Adventure Storyteller“ und hat damit inzwischen 595.000 Abonnenten auf YouTube und 447.400 Follower auf TikTok von sich überzeugt.Der US-Amerikaner teilt kaum private Informationen über sich, allerdings ist bekannt, dass er im Jahr 2017 ein Bachelor-Studium im Bereich Kinematographie und Film- und Videoproduktion am Emerson College in Boston begann. Von 2019 bis 2023 schloss er dann einen weiteren Bachelor-Abschluss im Bereich „Marketing Communications“ am Colorado College an. Tatsächlich sieht sich Kane selbst vorrangig als Film- und Videoproduzent und erst an zweiter Stelle als Kletterer.Noah Kane entdeckte das Klettern erst im Alter von 18 Jahren für sich. Da er es liebt zu Klettern und über die Jahre immer besser wurde, machte er diesen Aspekt zum Hauptbestandteil seiner Videos. Am wichtigsten ist es für ihn, seine Abenteuer online zu teilen. Dieses Bedürfnis startete bereits vor sechs Jahren, als er auf YouTube Videos über einen Roadtrip veröffentlichte und seine Zuschauer mit auf verschiedene Abenteuer nahm. Vor etwa drei Jahren begann der Webvideoproduzent schließlich damit, Videos über das Klettern zu teilen. Meist ist er hierfür in allen Teilen Amerikas unterwegs, häufig in Costa Rica, Puerto Rico, Mexico oder auch New York. Dabei werden seine Videos allerdings nie langweilig und er hat immer eine Überraschung parat, wie zum Beispiel mit einem geschnitzten Kürbis auf dem Kopf zu klettern, um Halloween zu feiern.Um seine beiden Leidenschaften – das Klettern und das Filmedrehen – zu vereinen, drehte er während seiner Zeit im College seinen ersten eigenen Dokumentarfilm. Zwei Jahre lang verbrachte er in Costa Rica und folgte dort eine Gruppe lokaler Baumkletterer. Dafür hatten die Kletterer ihre ganz eigene Technik entwickelt, die sonst nirgendwo verbreitet ist. Diese Einblicke kombiniete er mit erfahrenen Forschern in dem Bereich, die ganz andere Techniken zum Besteigen von Bäumen einsetzen. Es ging Kane vor allem darum, die Einblicke in die Natur mit Abenteuer zu verbinden. Das Resultat heißt „Climbing Giants“ – ein 48-minütiger Film, welcher auf dem YouTube-Kanal des Kletterers aufrufbar ist. Seit der Veröffentlichung hat er über 300.000 Aufrufe erhalten und wurde auch am Banff Mountain Film Festival 2021 ausgestrahlt.In einem weiteren gefragten Video nimmt er seine Zuschauer mit zum „Red Bull Bual Ascent“ in der Schweiz, zu welchem er eingeladen wurde. Weltweit erhält das Klettern momentan mehr und mehr Aufmerksamkeit und so wurde erstmals ein Wettbewerb organisiert, bei welchem zwei der weltbesten Kletterer parallel an zwei identischen Kletterrouten nebeneinander die Wand eines 180 Meter hohen Staudamms hochklettern müssen. Dort hatte er auch die Möglichkeit, Cedar Wright zu treffen, welcher ein großes Vorbild für den 24-Jährigen ist. Der professionelle Kletterer hat seine Leidenschaft ebenfalls mit dem Drehen von Filmen vereint. In diesem Jahr war Kane wieder in der Schweiz für das Event zu Gast und durfte diesmal auch einen Blick hinter die Kulissen werfen, um zu sehen, wie die Kletterrouten am Staudamm montiert werden.Für Kane steht immer das Abenteuer im Vordergrund sowie der Aspekt durch das Klettern die Welt zu entdecken. Im Gegensatz zu anderen Kletterern, die immer die schwerstmögliche Route schaffen wollen, will der Webvideoproduzent lieber Neues erleben und diese Erfahrungen mit seinen Zuschauern teilen.