«Jujusu Kaisen» startet bei Maxx

TV-News

Der Fernsehsender wird die 24-teilige Anime-Serie ab Dezember ausstrahlen.

Eine neue Anime-Serie findet ihren Weg ins deutsche Fernsehen: ProSieben Maxx setzt ab Freitag, den 8. Dezember 2023, um 22.30 Uhr auf die halbstündige Serie, die 24 Episoden enthält. Das Drehbuch verfasste Hiroshi Seki, Sunghoo Park führte Regie. ProSieben Maxx wird jeweils drei Episoden in der Nacht zum Samstag ausstrahlen.In der ersten Folge begegneten die Zuschauer Yuji Itadori, der zusammen mit seinen beiden Freunden in einen Okkultismus-Club eingetreten ist. Eines Tages kommt der Magier Megumi in die Schule und erzählt Yuji, dass er auf der Suche nach einem verfluchten Gegenstand ist, den seine Freunde bei sich haben. Es handelt sich um einen abgetrennten Finger, einen Talisman, der Dämonen anlockt. Diese greifen nun an...Die Anime-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga, der seit 2018 publiziert wurde. Die Fernsehserie von JNN, die von MAPPA produziert wird, ist auch schon für eine zwiete Staffel verlängert worden. Es wurden bisher 41 Episoden produziert.