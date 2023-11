«Weathering With You» feiert Premiere

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlt den Anime-Film im Dezember aus.

Am Freitag, den 8. Dezember 2023, feiert der Anime-Spielfilmbeim Fernsehsender ProSieben Maxx Deutschlandpremiere. Der 101-minütige Spielfilm von Makoto Shinkai, der sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte, dauert bis 22.30 Uhr an.Darum geht’s: Der Schüler Hodaka flieht von zu Hause und kommt nach Tokio, das gerade unter einer außergewöhnlich lang anhaltenden Regenperiode leidet. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten findet er einen Job bei einer Zeitschrift, die über "Sonnenscheinmädchen" schreibt. Sie können das Wetter beeinflussen. Mit Hina, die sich als ein solches Mädchen entpuppt, freundet sich Hodaka an. Gemeinsam eröffnen sie ein Geschäft, in dem sie gutes Wetter für Veranstaltungen herbeizaubern. Doch Hinas Macht hat ihren Preis.«Tenki no Ko» ist der japanische Originaltitel, der am 19. Juli 2019 in Japan in konventionellen, IMAX- und 4DX-Kinos in die Kinos gebracht wurde. Er erhielt positive Kritiken von Kritikern, die die Animation, das Drehbuch, die Musik, die Bilder und das emotionale Gewicht lobten. Der Film spielte weltweit 193,8 Millionen US-Dollar ein und wurde damit zum umsatzstärksten japanischen Film des Jahres 2019 und zum siebtumsatzstärksten Anime-Film aller Zeiten (inflationsbereinigt).