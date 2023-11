Drehschluss für «Dr. Nice»

TV-News

Dreamtool Entertainment hat in den vergangenen knapp drei Monaten vier neue Filme der Herzkino-Reihe produziert.

Die neue ZDF-Herzkino-Reihekonnte im vergangenen April auf Anhieb überzeugen. Beide Filme sorgten am Sonntagabend im Gegenprogramm zum ARD-«Tatort» jeweils für weit mehr als fünf Millionen Zuschauer und überdurchschnittliche Marktanteile. Zeitnah nach der Ausstrahlung stand fest, dass es für den genialen Arzt mit kantigem Charakter weitergehen würde, Dreamtool Entertainment wurde mit vier Filme beauftragt. Diese sind nun im Kasten.Die Dreharbeiten ging nach 84 Drehtagen und über 840 Drehstunden in der vergangenen Woche zu Ende. Vor der Kamera standen in den letzten Monaten Patrick Kalupa als titelgebender Arzt Moritz Neiss sowie Josefine Preuß, Maximilian Grill, Maj Borchardt, Brigitte Zeh, Bruno F. Apitz, Idil Üner, Hendrik von Bültzingslöwen, Hedi Kriegeskotte, Teresa Rizos, Anja Antonowicz, Benjamin Kramme, Claudia Rieschel und Michele Oliveri. Die Regie für Film drei, vier und fünf verantwortete Thosten M. Schmidt, Christian Theede übernahm die Inszenierung des sechsten Films. Das Autoren-Duo Simon X. Rost und Elke Rössler lieferten die Drehbücher. Produzent ist Stefan Raiser (Dreamtool Entertainment), Sibylle Illner die Producerin und Thorsten Ritsch der verantwortliche ZDF-Redakteur. Die Ausstrahlungen der neuen Folgen sind auf dem ZDF-Herzkino-Sendeplatz für Frühjahr 2024 geplant.Produzent Stefan Raiser (rechts im Bild) sagt über die Dreharbeiten: „Ich bin mehr als glücklich. Vier Filme in einem eng getakteten Zeitraum zu produzieren, ist eine große Herausforderung, die wir Dank unseres Dreamteams vor und hinter der Kamera, und auch beim ZDF , hervorragend gemeistert haben. Ohne den Spirit und Enthusiasmus dieses fantastischen Teams und die Liebe für das Projekt wäre diese unglaubliche Reise nicht möglich gewesen.“