«Celebrity Big Brother» geht 2024 weiter

Im kommenden Jahr soll eine weitere Staffel realisiert werden.

ITV kündigt an, dass eine brandneue Staffel vonim Jahr 2024 auf ITV1, STV, ITVX und STV Player zu sehen sein wird. Das von Initial (Teil von Banijay UK) produzierte globale Fernsehphänomen - «Big Brother» - startete im Herbst dieses Jahres mit 3,6 Millionen Zuschauern in seinem neuen Zuhause mit einer bahnbrechenden Multi-Channel-Übernahme. Nach dem Erfolg der ersten Staffel wird nun im nächsten Jahr eine mit Stars besetzte Ausgabe auf ITV1 und STV ausgestrahlt.«Celebrity Big Brother» wird eine neue Gruppe berühmter Gesichter zeigen, die von der Außenwelt isoliert sind und sich auf das ultimative soziale Experiment einlassen, indem sie in das kultige Big Brother-Haus einziehen. Die Prominenten lassen den Luxus hinter sich und nehmen an wöchentlichen Nominierungen und harten Aufgaben teil, während die Kameras jeden ihrer Schritte festhalten. Wer wird die Herzen der Nation gewinnen, den ganzen Weg bis zur Ziellinie gehen und zum Gewinner gekrönt werden?«Celebrity Big Brother» wurde jeden Abend von «Celebrity Big Brother: Late & Live» begleitet - und bietet den Zuschauern eine zusätzliche Stunde exklusiver Inhalte. Neben «Celebrity Big Brother» werden 2024 weitere Reality-Shows ausgestrahlt, darunter «Love Island: All Stars», eine zweite Staffel von «My Mum, Your Dad» und das in Kürze erscheinende «The Fortune Hotel».Paul Mortimer, Director of Reality Commissioning & Acquisitions und Controller, ITV2 und ITVBe sagte: "Die Resonanz unserer Zuschauer auf die Rückkehr von «Big Brother» war fantastisch. Wir freuen uns daher sehr, dass wir nächstes Jahr unsere eigene Promi-Ausgabe auf ITV1 und ITVX bringen werden. Das Casting ist bereits im Gange, um eine neue Reihe berühmter Gesichter zu finden, die sicher für weitere kultige und unübersehbare BB-Momente sorgen werden.“