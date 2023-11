Stephan Schmitter wird neuer RTL-Deutschland-Chef

Köpfe

Zum Jahreswechsel übergibt Thomas Rabe die Zügel an den bisherigen Content-Chef des Kölner Unternehmens.

Nach rund eineinhalb Jahren in Doppelfunktion an der Spitze der RTL Group und RTL Deutschland hat Thomas Rabe einen Nachfolger für das deutsche Medienunternehmen gefunden. Zum 1. Januar 2024 steigt der bisherige Programm-Geschäftsführer von RTL Deutschland zum Chief Executive Officer (CEO) auf. Schmitter übernimmt die Position zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben, die sämtliche Inhalte (Unterhaltung, journalistische Inhalte, Fiction, Sport, Produktionen von RTL Studios) und Marken von RTL Deutschland umfassen. Damit übernimmt er auch die Verantwortung für den Streamingdienst RTL+ sowie das neu aufgestellte Publishing-Geschäft Gruner + Jahr (G+J).Der Geschäftsführung von RTL Deutschland gehören ab dem kommenden Jahr somit neben CEO Schmitter auch Matthias Dang (Chief Commercial,Technology and Data Officer), Andreas Fischer (Chief Operating Officer) und Ingrid Heisserer (Chief Financial Officer & Chief Human Resources Officer) an.Thomas Rabe, CEO der RTL Group und aktuell auch Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, sagt: „Stephan Schmitter lebt und verkörpert RTL. Er ist ein Unternehmer mit einem außerordentlichen Gespür für Inhalte und einem partnerschaftlichen Führungsstil. Als Geschäftsführer Programm hat er in kurzer Zeit Weichen gestellt. So hat RTL in diesem Jahr als einziger Hauptsender in Deutschland Zuschaueranteile in der Kernzielgruppe gewonnen. Vox ist die Nummer 2 der Privatsendergeworden, und unsere Senderfamilie hat ihre Marktführerschaft deutlich ausgebaut. Zugleich haben wir den Wachstumskurs von unserem Streamingdienst RTL+ mit aktuell rund 4,7 Millionen Abonnenten fortgesetzt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Stephan Schmitter und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.“Thomas Rabe weiter: „Mein herzlicher Dank geht an das gesamte Führungsteam sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RTL Deutschland für ihre Unterstützung und ihr großes Engagement. In den vergangenen 15 Monaten haben wir die Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt und in einem schwierigen Marktumfeld massiv in die Transformation unserer Geschäfte investiert – in erstklassige Inhalte, Streaming, Stern+ und Gruner + Jahr sowie in Werbetechnologie.“„Ich freue mich sehr, diese neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen und danke Thomas Rabe und dem Vorstand der RTL Group für das Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass wir alles haben, um die Transformation unserer Geschäfte weiterhin mit großer Geschwindigkeit und aus einer Position der Stärke zu gestalten: führende Marken in allen Gattungen, die die Menschen in Deutschland bewegen und begeistern sowie großartige Kolleginnen und Kollegen voll kreativer Power. Und wir haben den Mut, in einem intensiven Wettbewerb die entscheidenden Akzente zu setzen. Dafür haben wir in der Geschäftsführung in den vergangenen Monaten eine klare Strategie erarbeitet, die wir mit aller Kraft und Leidenschaft umsetzen werden“, so Stephan Schmitter.