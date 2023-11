«Baby Sharks Big Movie» startet am 8. Dezember

US-Fernsehen

Unter der Regie des Daytime Creative Arts Emmy-Gewinners Alan Foreman folgt der Film Baby Shark und seiner Familie beim Umzug nach Chomp City - der großen Stadt der Haie.

Nickelodeon, Paramount+ und The Pinkfong Company haben den offiziellen Trailerveröffentlicht, dem ersten abendfüllenden Animationsfilm, der auf der weltweit beliebten Vorschulserie basiert. Das kommende musikalische Flossenabenteuer wird am Freitag, den 8. Dezember, um 12 Uhr auf Nickelodeon und als Stream auf Paramount+ in den USA und Kanada sowie am folgenden Tag in Großbritannien und Australien zu sehen sein. Der familienfreundliche Film wird 2024 in weiteren internationalen Paramount+-Märkten, in denen der Dienst verfügbar ist, Premiere feiern. In Korea, Südostasien und China wird das animierte Abenteuer von The Pinkfong Company vertrieben.Der von Nickelodeon Animation und The Pinkfong Company koproduzierte Film unter der Regie des Daytime Creative Arts Emmy-Gewinners Alan Foreman («The Casagrandes», «Welcome to the Wayne») folgt Baby Shark und seiner Familie bei ihrem Umzug nach Chomp City - der großen Stadt der Haie.«Baby Shark’s Big Movie» wartet mit einer atemberaubenden Riege von Gastsprechern auf, darunter: Schauspielerin, Sängerin und Produzentin Ashley Tisdale («Phineas und Ferb the Movie: Candace Against the Universe», «High School Musical») als Stariana, ein scharfsinniger und manipulativer, aufstrebender Popfisch, der mit einem Riesenhit ins Rampenlicht treten will; Aparna Nancherla («Mira», «Royal Detective») als Gillie, ein charmant chaotischer, tollpatschiger Kofferfisch und Starianas Assistentin; Ego Nwodim («Saturday Night Live») als Leah, ein Laternenhai und Mommy Sharks beste Freundin vom College; Chloe Fineman («Saturday Night Live», «Father of the Bride») als Lannie, Leahs überdrehte, liebenswerte Tochter; ENHYPEN als Unterwasser-Powerhouse-K-Pop-Band von Belugas und Lance Bass als TV-Moderator Lance Bass.