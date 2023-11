Baerbock-Dokumentation schlägt Privatsender, aber läuft mau

Quotennews

Auch im Spätprogramm erreichten Max Uthoff und Claus von Wagner keine Bestwerte.

Das ZDF sendete am Dienstagabend um 20.15 Uhr eine Dokumentation von Falko Korth, der schon zahlreiche Dokumentationen wie «Russland, Putin und wir Ostdeutsche» und «Die alte Neue Rechte» umsetzte. Für seine neue Arbeit begleitete er Außenministerin Annalena Baerbock und zog in der Dokureihe «ZDFzeit» Bilanz.sicherte sich 2,67 Millionen Zuschauer und verbuchte maue 9,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,40 Millionen jungen Menschen fuhr man mittelmäßige 6,8 Prozent Marktanteil ein.Auf dem 22.15-Uhr-Slot sendete das ZDF in dieser Woche. Die Kabarettsendung warf dieses Mal einen satirischen Blick auf die Migrationsdebatte und ihre zahlreichen Facetten. Gemeinsam mit Maike Kühl sowie Ulan & Bator führten Claus von Wagner und Max Uthoff durch die Sendung, die 1,73 Millionen Menschen erreichte und einen Marktanteil von enttäuschenden 9,6 Prozent holte. Bei den jungen Zuschauenden waren 0,31 Millionen gesetzt, der Marktanteil belief sich auf gute 8,1 Prozent.Um 23.00 Uhr nahmen SPD-Außenpolitiker Michael Roth, Ex-Diplomat Andreas Reinicke, Journalistin Rieke Havertz und Reporterin RTL-Sophia Maier in der TalkshowPlatz. Die Gespräche über Israel, Libanon und dem Gaza-Streifen sahen 1,03 Millionen Menschen und brachte dem Zweiten noch einen Marktanteil von 9,3 Prozent. Die Sendung, die bis 00.15 Uhr andauerte, sicherte sich 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Mainzer Fernsehstation konnte sich über 7,4 Prozent Marktanteil freuen.