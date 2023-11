«CMA Country Christmas» angekündigt

US-Fernsehen

Das US-Network ABC wirdwird am Donnerstag, 14. Dezember, ausgestrahlt. Die Country Music Association hat die diesjährigen Gastgeber und Interpreten für ihr 14. jährliches Weihnachtsfernsehspecial bekannt gegeben. Unter der Moderation der Country Music Stars Amy Grant und Trisha Yearwood treten in der Show Jordan Davis, Grant, Lady A, Ashley McBryde, Jon Pardi, Lindsey Stirling, The War And Treaty, Zach Williams, Lainey Wilson und Yearwood auf.Das Weihnachtsspecial wurde in Nashville vor einem Live-Publikum gedreht und zeigt einzigartige musikalische Darbietungen von festlichen Klassikern der größten Stars der Country Music. «CMA Country Christmas» ist eine Produktion der Country Music Association. Robert Deaton ist der ausführende Produzent, Milton Sneed ist der Regisseur und Jon Macks ist der Autor.Seit 2010 läutet «CMA Country Christmas» jedes Jahr die Weihnachtszeit mit einer Show voller festlicher Klassiker und einzigartiger musikalischer Darbietungen ein. Die Veranstaltung wird in Nashville gefilmt und jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf ABC ausgestrahlt. ABC ist der Sender, auf dem die CMA Awards und das CMA-Sommerkonzert-Special «CMA Fest» ausgestrahlt werden.