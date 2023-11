«Das perfekte Dinner» mit einer nahezu perfekten Woche

Wochenquotencheck

Reichweitenrekorde seit Mai beziehungsweise März waren diese Woche möglich. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich ein Aufwärtstrend angekündigt.

Seit 2006 läuftregelmäßig bei VOX und gehört mit inzwischen über 3500 Folgen sicherlich zu den beliebtesten Kochshows im deutschen Fernsehen. Auch das Spin-Off «Das perfekte Promi-Dinner» hat sich inzwischen fest etabliert. Einzig «Das perfekte Profi-Dinner» fand nach sieben Ausstrahlungen zwischen 2015 und 2018 nicht mehr zurück ins Programm. In zahlreichen anderen Ländern ist zudem ein entsprechendes Programm zu finden.Diese Woche ging es nach Düsseldorf, wo die 30-jährige Lejla zum Auftakt nach dem Motto „Herbstliches, kulinarisches Crossover von Festland und Ozean mit süßen Verlockungen“ kochte. 1,34 Millionen Fernsehende wurden hier zum Einschalten bewegt, was nicht nur den Bestwert der Woche, sondern sogar seit Mitte Mai darstellte. Belohnt wurde der Sender so mit einem hohen Marktanteil von 5,7 Prozent. Auch die 0,47 Millionen Jüngeren stiegen so stark in die Woche ein wie seit März nicht mehr. Das Resultat war eine starke Quote von 10,8 Prozent.Susanne entführte ihre Gäste am Dienstag nach Asien, was sich 1,31 Millionen Interessenten nicht entgehen ließen. Noch immer lag man somit bei einem guten Wert von 5,6 Prozent. Die 0,44 Millionen Umworbenen hielten sich bei einem überzeugenden Marktanteil von 10,4 Prozent. Annika setzte einen Tag später auf eine kulinarische Reise durch Düsseldorf und servierte als Hauptspeise zum Beispiel ein Rinderfilet. Obwohl die Reichweite auf 1,26 Millionen Menschen sank, hielt sich der Marktanteil erneut bei 5,6 Prozent. Die 0,44 Millionen Werberelevanten wiederholten mit 10,4 Prozent das Ergebnis vom Vortag.Am Donnerstag servierte die 50-jährige Andrea als Vorspeise überbackenen Fenchel und frittierte Auberginen mit Kalbsfleisch nach Saltimbocca Art. Das Interesse hatte nun mit 1,19 Millionen Zuschauern etwas abgenommen. Mit 5,3 Prozent Marktanteil hielt sich der Sender jedoch weiterhin über dem Senderschnitt. Auch für die 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es mit 8,9 Prozent Marktanteil nun in den einstelligen Bereich. Ulrikes Dinner war zum Abschluss sehr italienisch inspiriert. Der Abschluss landete mit 1,17 Millionen Neugierigen sowie guten 5,2 Prozent Markanteil beim Tiefstwert der Woche. Bei einem jüngeren Publikum von 0,36 Millionen Menschen kamen weiterhin hohe 9,1 Prozent zustande.Die aktuelle Woche war somit mehr als erfolgreich für VOX . Vor allem der Auftakt am Montag stellte die vergangenen Wochen und sogar Monate deutlich in den Schatten. Noch im August war es beinahe eine Ausnahme, dass die Zuschauerzahl über einer Million lag, doch mit dem Einzug des Herbsts entwickelte sich das Interesse für das Format sehr positiv. Seit über einem Monat war man auf dem Gesamtmarkt nun nicht mehr unter den Senderschnitt gerutscht. In der Zielgruppe kommen zunehmend zweistellige Quoten zustande.