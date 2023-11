«Die Tier-Docs! Pfotenhelden mit Herz» aber ohne Erfolg

Quotennews

Ja, es ist verlockend. Ob nun im Bereich Werbung, Marketing, Journalismus oder eben TV - Tiere ziehen doch immer?! Bei «Die Tier-Docs» muss hier widersprochen werden.

"Was macht ein Pferd beim Zahnarzt und was tun, wenn der Hamster erkrankt?" Das sind sie, die Fragen, die Sat.1 mitklären möchte. Das Konzept ist natürlich einfach. Emotionale Tier-Geschichten, fertig. Funktioniert zum Beispiel bei VOX mit «hundkatzemaus» oder «Der Hundeprofi» oder eben anderen Formaten von Martin Rütter auch wunderbar. Bei Sat.1, täglich im Vorabendprogramm ab 16 Uhr, funktioniert das Ganze jedoch nicht. Die neue Show startete am 16. Oktober und schon nach gut einem Monat lässt sich sagen, das wird nicht lange gehen.Der bisherige Bestwert der Show sind 0,36 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 3,4 Prozent. Gestern zeigten sich gleichermaßen schwache 2,1 Prozent mit 0,24 Millionen Zuschauern. Die Zielgruppe spielt sich größtenteils unter 0,1 Millionen Umworbenen ab, so kamen auch gestern lediglich 0,06 Millionen vor die Bildschirme. Der Marktanteil unterstreicht mit 3,5 Prozent das schwache Ergebnis. Der Sendeplatz ist selbstverständlich für Sat.1 gebrandmarkt. Zuletzt vergraulte hier Tag für Tag «Volles Haus! Sat.1 Live» die Zuschauer.Doch glaubt die Sendergruppe offensichtlich an das Format. Mit dem 06. November startete nämlich. Ab 17 Uhr gibt es beim Bällchensender jeweils zwei Folgen zu sehen. Aus Sicht der Zuschauerzahlen gibt es bisher kaum Daseinsberechtigung. Ja, mit 0,56 Millionen Zuschauern und 3,8 Prozent am TV-Markt (15. November) lief es mal nicht schlecht, es ging jedoch schon auch bis 0,23 Millionen Zuschauer und 1,9 Prozent runter (16. November). Gestern holte das «Urlaubs»-Format in den beiden Folgen 0,30 und immerhin 0,52 Millionen Zuschauer und liegt damit exakt zwischen guten oder eher schlechten Leistungen. Die Marktanteile lagen bei 2,3 und 3,4 Prozent. Die Zielgruppe performt bisher ebenfalls zumeist unter 0,1-Millionen-Marke. Gestern zeigten sich 0,08 und 0,13 Millionen Umworbene und damit Marktanteile von 4,2 und ordentlichen 5,5 Prozent.