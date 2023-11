Primetime-Check

«Robin Hood» oder «Der seltsame Fall des Benjamin Button»? Liefert «Mälzer und Henssler liefern ab!»? Und was macht der «Tatort»? Der Sonntag in Zahlen!

Im Ersten sollten am Sonntagabend 9,57 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dem «Tatort: Vergebung» folgen. Hiervon ließen sich 1,58 Millionen 14- bis 49-Jährigen definieren, was einem Marktanteil von 22,3 Prozent entspricht. Insgesamt reicht es zu 31,7 Prozent am TV-Markt. Das ZDF konterte mit «Mit Herz und Molly: Muttergefühle» und 4,29 Millionen Zuschauern sowie 0,44 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei 14,2 und 6,1 Prozent.Sat.1 sollte das Wochenende mit «Robin Hood» ► und 1,66 Millionen Zuschauern beenden, hier lag der Marktanteil bei 5,9 Prozent. Die Zielgruppe holte sich 7,6 Prozent, dafür brauchte es 0,50 Millionen Umworbene. Mit wiederum 0,48 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,0 Prozent schaffte es «Der seltsame Fall des Benjamin Button» zu RTLZWEI . 14- bis 49-jährige Fernsehzuschauer konnten 0,19 Millionen gemessen werden, hier ergaben sich 3,5 Prozent Anteil am Markt.In Unterföhring schickte ProSieben «Wer stiehlt mir die Show?» in das Rennen. Es folgten 1,74 Millionen Zuschauer und damit 7,1 Prozent des gesamten TV-Marktes. In der Zielgruppe sah es mit 21,2 Prozent Marktanteil bei 1,20 Millionen Werberelevanten ebenfalls stark aus. RTL zeigte «NFL LIVE» mit der Partie «Chicago Bears at Detroit Lions» und begeisterte 0,90 Millionen Zuschauer, somit also ein Marktanteil von 3,9 Prozent in der Spitze (1. Viertel). Die klassische Zielgruppe glänzte mit 9,8 Prozent und 0,43 Millionen.VOX schickte «Mälzer und Henssler liefern ab!» über den Äther. Hier ergab sich eine Reichweite von 0,98 Millionen Zuschauern und demnach ein Marktanteil 4,2 Prozent. Die Zielgruppe markierte an ihrem Markt 5,4 Prozent bei 0,29 Millionen Fernsehenden. Kabel Eins wollte zu guter Letzt «Willkommen bei den Reimanns» präsentieren. Hierzu kamen 1,12 und 0,35 Millionen Zuschauer zusammen, die Marktanteile landeten folglich bei 3,9 und 5,2 Prozent.