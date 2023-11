RTL-Event «Die Passion» kehrt 2024 zurück

TV-News

Der Kölner Sender hat offiziell bestätigt, dass die Oster-Geschichte im kommenden Jahr live in Kassel produziert wird. Thomas Gottschalk wird dann aber nicht mehr mitwirken.

Mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Alexander Klaws als Jesus Christus wurde das Live-Oster-Eventim April 2022 zu einem grandiosen Erfolg für RTL . Entgegen ursprünglicher Ankündigung fand das live produzierte Musical in diesem Jahr nicht statt, im kommenden Jahr soll die Leidensgeschichte Jesu zu Ostern aber wieder erzählt werden. Das hat RTL am Montagmorgen offiziell bestätigt.Der Kölner Sender nannte zudem auch erste Details zur Planung. So wandert die Produktion von Essen in die documenta-Stadt Kassel, wo auf spektakulärer Bühne wieder die letzten Tage im Leben von Jesus Christus inszeniert und mit bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert werden. RTL verspricht zudem einen überraschenden Cast, ohne dabei konkrete Namen zu nennen. Einzig die Stimme des Erzählers verriet man: Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke wird auf Thomas Gottschalk folgen.„«Die Passion» hat bei ihrer ersten Ausstrahlung aus dem Stand über 3 Millionen Fernsehzuschaueri:nnen in den Bann gezogen. Auf Social Media war #DiePassion ein tagelanges Phänomen. Daran möchten wir anknüpfen und freuen uns zu Ostern 2024 auf ein XXL-Musik-Event im Zeichen von Solidarität und Nächstenliebe“, erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+.Hannes Jaenicke fügt an: „In Zeiten zunehmender Geschichts-Amnesie, Bildungsferne und der Tatsache, dass an Festen wie Weihnachten und Ostern heute eine starke Geschenkekultur zu überwiegen scheint, finde ich es wichtig, gelegentlich an die Fundamente unserer christlich-jüdischen Geschichte zu erinnern. Deshalb finde ich die Idee, die Passionsgeschichte live und zeitgemäß aufzuführen hervorragend.“«Die Passion» ist eine Produktion der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und HoP Christiane Hewel. Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung, verantwortet das Projekt gesamtheitlich.