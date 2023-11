«UnPrisoned» geht weiter

US-Fernsehen

Hulus Onxy Collective hat eine weitere Runde bestellt.

Onyx Collective und ABC Signature haben heute die Verlängerung der zweiten Staffel der Drama-Seriemit Kerry Washington und Delroy Lindo in den Hauptrollen bekannt gegeben. Die Serie wird in den USA auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ zu sehen sein.Inspiriert vom Leben der Schöpferin Tracy McMillan, folgt die Serie der chaotischen, aber perfektionistischen Beziehungstherapeutin, Social-Media-Influencerin und alleinerziehenden Mutter Paige Alexander (Washington), deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Vater Edwin Alexander (Lindo) aus dem Gefängnis kommt und bei ihr und ihrem Teenager-Sohn einzieht.Die Serie wird von McMillan, Yvette Lee Bowser und Washington zusammen mit Pilar Savone, über ihre Produktionsfirma Simpson Street, und Lindo produziert. Joy Gorman Wettels und Jen Braeden sind ebenfalls ausführende Produzenten. Die Serie stammt von Onyx Collective auf Hulu und wird von ABC Signature produziert.