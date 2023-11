ABC verlängert «New Years Rockin Eve»-Kontrakt

US-Fernsehen

Auch in den kommenden Jahren wird die Sendung von der Dick Clark Productions angeliefert.

ABC und Dick Clark Productions haben bekannt gegeben, dass sie ihre Vereinbarung fürum fünf Jahre verlängert haben. Die beliebte Silvestershow wird bis zum 1. Januar 2029 auf dem Sender zu sehen sein. ABCs «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest» ist für die Zuschauer die erste Adresse, um das neue Jahr einzuläuten. Moderiert von Ryan Seacrest, der live vom Times Square berichtet, feiert die Show das Beste, was das Jahr an Musik zu bieten hat, und bietet eine Nacht voller Superstar-Auftritte. Die mit Abstand meistgesehene Silvesterfeier des Landes gibt den Zuschauern einen Einblick in die Silvesterfeiern rund um den Globus und schließt damit die Weihnachtszeit ab.«Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2023» von ABC ist seit über 30 Jahren die Nummer 1 unter den Silvesterprogrammen und erreichte im vergangenen Jahr 13,8 Millionen Gesamtzuschauer, 17,9 Millionen Gesamtzuschauer und eine Einschaltquote von 5,34 bei den Erwachsenen 18-49 in der Mitternachtsviertelstunde.Die diesjährige Ausgabe von «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024» wird LIVE am Sonntag, 31. Dezember, um 20 Uhr auf ABC ausgestrahlt. Details zu den Co-Moderatoren, den Darstellern am Times Square und weiteren Locations werden in Kürze bekannt gegeben.