Konny und Manu sind zurück! «Willkommen bei den Reimanns»

Quotennews

Die mittlerweile dritte Staffel «Willkommen bei den Reimanns» lief gestern an. Mit Erfolg!

Seit beinah 20 Jahren ist Konny Reimann im deutschen Fernsehen eine echte Größe. Damals noch als Auswanderer begleitet von «Extra», mittlerweile mit der dritten Staffel seiner eigenen Show. Besser startete eine Staffel noch nie! Der Auftakt der Show ereignete sich am 09. Januar 2022, damals schalteten 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu Kabel Eins. Runde zwei begann am 08. Januar 2023 vor 1,03 Millionen Zuschauern und gestern startete Staffel drei mit 1,12 Millionen vor den Fernsehern. Der Marktanteil ist dennoch mit 3,9 Prozent nicht wirklich überragend.Die Zielgruppe ist nicht ganz so stark, mit 0,35 Millionen Umworbenen lief es zu den erwähnten Auftaktepisoden jeweils besser. Staffel zwei begann vor 0,36 Millionen, Staffel eins vor 0,43 Millionen. Mit den 5,2 Prozent am jungen Markt kann Kabel Eins jedoch zweifelsohne leben.Im Anschluss an die Primetime kann bei Kabel Einsnoch 0,51 Millionen Zuschauer halten. Der Marktanteil sinkt damit nur leicht auf 3,6 Prozent, während die Zielgruppe auf 4,8 Prozent abfällt. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern verweilten noch 0,15 Millionen.