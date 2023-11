«PopMaster» kehrt für 16 Folgen zurück

England

In der zweiten Staffel wird es auch zwei Prominenten-Specials geben.

Channel 4 hat die Produktionsfirma 12 Yard Pictures, ein Unternehmen der ITV Studios, mit der Produktion der zweiten-Staffel beauftragt. Die neue 16-teilige Serie, die vom legendären Radio-DJ Ken Bruce moderiert wird, bietet zwei Prominenten-Specials sowie mehr Musik, mehr Fragen und mehr Gelegenheiten für Möchtegern-Pop-Aficionados, ihre Musik-Quiz-Muskeln spielen zu lassen. Die Serie wird wieder einmal in Glasgow gedreht.In «PopMaster TV» treten fünf Kandidaten gegeneinander an, um ihr Musikwissen in sechs K.O.-Runden zu testen. Zu den Runden gehören "Intros, Middles and Ends", "Video Gaga", "Pop Years" und "It's Only Words", bevor zwei Spieler zum "Original PopMaster" aufsteigen. Der Gewinner muss dann eine "3 aus 10" richtig lösen, um die goldene PopMaster TV-Scheibe mit nach Hause nehmen zu können.Ken Bruce kommentiert: "Nachdem ich 25 Jahre lang «PopMaster» im Radio gespielt habe, war es eine Freude, mit Channel 4 und 12 Yard zusammenzuarbeiten, um es Anfang des Jahres endlich auf die Fernsehbildschirme zu bringen. «PopMaster TV» war ein großartiger Spaß, und ich bin begeistert, dass wir es wiederholen können, allerdings mit mehr als doppelt so vielen Episoden, um noch mehr Musikliebhaber und einige Prominente dem ultimativen Pop-Quiz-Test zu unterziehen."Jo Street, Channel 4s Leiter der Abteilung Daytime and Features, sagte: "Wie wir gehofft hatten, hat unser More4-Publikum «PopMaster TV» wirklich angenommen und geliebt, und ich bin überglücklich, dass es für eine längere Laufzeit zurückkommt. Es ist ein Traum, mit dem äußerst talentierten Ken Bruce, Phil Swern und dem Team von 12 Yard zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Format vom Radio ins Fernsehen zu bringen, und ich kann es kaum erwarten, mit den nächsten brillanten Kandidaten in einen peinlichen Wettbewerb zu treten, während wir alle versuchen, «PopMaster TV»-Champion zu werden.