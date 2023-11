«Fall of the House of Usher» bleibt auf Platz eins

US-Quoten

Die ehemalige USA Network-Serie «Suits» hat auch in dieser Woche den zweiten Platz belegt.

Die am 12. Oktober 2023 gestartete Horrorseriedominiert weiterhin die amerikanischen Streamingcharts. Die Serie von Mike Flanagan greift Motive und Namen aus verschiedenen Werken von Edgar Allan Poe auf. Zwischen dem 16. und 22. Oktober wurde die achtteilige Serie, deren Episoden zwischen 57 und 77 Minuten lang sind, 1,468 Milliarden Minuten abgerufen.Den zweiten Platz belegte die Seriemit 1,059 Milliarden Minuten,komplettierte das Podium mit 860 Millionen Minuten. Die Zeichentrickseriesicherte sich 840 Millionen Minuten, die Netflix/Paramount+-Seriekam auf 811 Millionen Minuten.Bill Burr inszenierte den Spielfilm, in dem unter anderem Burr, Bobby Cannavale und Bookem Woodbine mitwirkten. Der Film, der erst am 20. Oktober in die Kinos kam, verzeichnete 728 Millionen Streamingminuten. Dieerreichten mit 698 Millionen Minuten den siebten Platz, Platz acht ging an(667 Millionen). Die Netflix-Seriekam auf 633 Millionen Minuten, die «Gänsehaut»-Seriemit ihren sechs Folgen auf 594 Millionen Minuten.